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Военное обозрение

Эскадрильи ВКС вместо лёгких МиГ-35 закупают «тяжеловесы»: в западной прессе озабочены судьбой российского истребителя

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Источник изображения: корпорация "МиГ"

Обозреватель Томас Ньюдик в военно-тематическом разделе зарубежного издания The Drive озабочен "проблемами" и судьбой российского истребителя поколения 4++ МиГ-35. Это лёгкий многоцелевой истребитель, который совершил свой первый полёт в ноябре 2016 года.

Томас Ньюдик напоминает, что всего произведено лишь шесть таких истребителей. Материал Томаса Ньюдика при этом носит следующее название: «Почему российский МиГ-35 начинает выглядеть как мёртвая утка» (dead duck). Этакое обыгрывание фразы "хромая утка" (lame duck). Автор намекает на то, что самолёт создан, но не получает широкого распространения.

Из материала:

Спустя почти четыре года после первого полета МиГ-35 нет никаких признаков ожидаемых крупномасштабных заказов на боевой самолёт от министерства обороны России. Истребитель, который описывается производителем как относящийся к поколению 4++, закуплен лишь в количестве шести единиц. Была надежда на то, что к концу 2019 году российское оборонное ведомство разместит заказ на 30 самолётов МиГ-35.

Зарубежный автор отмечает, что пока всё ещё продолжаются испытания лёгкого российского истребителя.

Автор также пишет о том, что в России «пока не проработана концепция использования лёгких истребителей»:

Вместо того чтобы обменять устаревшие варианты самолётов на новые лёгкие МиГ-35, некоторые эскадрильи перешли на «тяжеловесы», например – от корпорации «Сухой».

В статье указывается на то, что Россия, демонстрируя новейший боевой самолёт на авиасалонах, ищет иностранных заказчиков. Как известно, среди таких потенциальных заказчиков – ВВС Индии. Но там всё ещё продолжают думать над тем, какие именно истребители закупать помимо французских «Рафалей». При этом зарубежный обозреватель выражает недоумение относительно того, почему России не закупает в массовом количестве самолёты МиГ-35 для своих ВКС.

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Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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