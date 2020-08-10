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Известия.ru

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

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Источник изображения: Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ. Именно с этой целью американский лидер Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы, указал Эспер.

«Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем (Североатлантический) альянс. В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — сказал глава Пентагона в эфире FoxNews 8 августа.

Эспер добавил, что союзники США по НАТО одобрили такие шаги.

Ранее американский министр обороны отмечал, что альянс намерен усиливать свой восточный фланг, с этой целью из Германии в Бельгию и Италию направили 11,9 тыс. военных США.

Кроме того, Вашингтон объявил о намерении направить в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих.

4 августа в Пентагоне заявили, что разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России.

Москва не раз отмечала возросшую активность НАТО у границ РФ. В августе прошлого года министр обороны Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

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Бельгия
Германия
Италия
Польша
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США
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
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Евросоюз
Ядерный щит
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