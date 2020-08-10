Компаниям США поручено разработать гиперзвуковую ракету авиационного базирования и электронику к ней

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США предлагают трём крупнейшим американским компаниями в сфере ВПК (Lockheed Martin, Boeing и Raytheon) заняться разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования и надёжной электроники к ней.

В прессе США со ссылкой на военное командование сообщают о том, что предварительные наработки по гиперзвуковому оружию будут запрашиваться у этих компаний до конца осени 2020 года. Тогда же будут заключаться и соответствующие контракты, если все представленные к тому моменту параметры ракет будут удовлетворять запросам командования военно-воздушных сил.

Отмечается, что ВВС США намереваются получить гиперзвуковую ракету, которую можно было бы использовать как основное вооружение как истребителей, так и бомбардировщиков.

Новая программа носит название Future Hypersonics.

Гиперзвуковая ракета, которая должна быть создана в рамках этой программы, будет (по планам командования ВВС) развивать скорость до 10 Махов (скоростей звука).

Из сообщения:

Любые попытки защитить цель от такой ракеты не смогут принести положительного результата на сегодняшний момент. Ракета, способная поражать цели на расстоянии в сотню миль за несколько десятков секунд, оставлять критически мало времени для принятия противоракетных мер.

Источник изображения: topwar.ru

Этим заявлением американское военное командование фактически подтверждает важный факт: выстраиваемая США на сегодняшний день системы противоракетной обороны бессильна против современного гиперзвукового оружия. А такое оружие состоит на вооружении лишь одной армии мира – российской.

Указанные выше компании будут решать такие технологические задачи, как устойчивость электроники гиперзвуковой ракеты к вибрациям, существенному росту температур, к воздействию агрессивных сред.