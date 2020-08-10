Был ваш - станет наш: может ли Россия перехватить дроны США

СМИ: Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ

Россия в ходе недавних учений развернула «противодронный щит» в Калининградской области. Зарубежные аналитики рассматривают эту меру как ответ на развертывание американских беспилотных летательных аппаратов типа MQ-9 Reaper в Эстонии. В Польше даже подозревают, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы способны перехватить управление американскими БЛА. Так ли это на самом деле - разбиралась "Газета.Ru".

Взгляд из Польши

Как пишет польское издание Defence24, на недавних учениях в Калининградском регионе подразделения Балтийского флота отрабатывали различные сценарии борьбы с иностранными беспилотными летательными аппаратами. Характерной чертой этих мероприятий стало комплексное использование как зенитных ракетных и артиллерийских систем, так и специализированных систем радиоэлектронного противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.

По мнению издания, маневры, проведенные на одном из полигонов Калининградской области, особо не отличались от уже отработанной ранее схемы.

«Русские практиковали защиту собственного командного пункта от атаки ударных беспилотных летательных аппаратов потенциального противника», - отмечают в Варшаве.

Для этого, как пишет Defence24, в регионе был создан «зенитный купол» радиусом в несколько десятков километров. Для реализации этого замысла были развернуты современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнической разведки (РТР) РБ-341В «Леер-3» и зенитно-пушечные ракетные комплексы «Панцирь-С1». Особенностью комплекса «Леер-3» является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По мнению польских аналитиков, сама методика обнаружения приближающихся беспилотных летательных аппаратов противника, используемая русскими, ясно не описана. Согласно официальным сообщениям российского Минобороны, БЛА в ходе учений обнаружили специалисты по радиоэлектронной разведке.

Ударные БЛА очень часто работают в пассивном режиме, утверждает Defence24. Они выполняют боевую задачу автономно, и без постоянной связи с наземным оператором.

«Однако русские утверждают, что даже в этом режиме атакующие беспилотные летательные аппараты были уничтожены на дальних подступах к обороняемому объекту вначале зенитными управляемыми ракетами, а прорвавшиеся добиты огнем 30-мм артиллерийских систем ЗПРК «Панцирь-С1», - констатирует польское издание.

В ближней зоне на этих учениях уже применялись системы радиоэлектронной борьбы для создания непреодолимых трудностей в работе систем управления и навигации БЛА, пишут польские аналитики. По словам Минобороны России, «комплексное использование средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны обеспечило надежную защиту собственных объектов от ударов авиации вероятного противника».

По мнению Defence24, «информация, предоставленная россиянами, содержит несколько двусмысленностей». По мнению польских аналитиков, непонятен сам способ боевого применения комплексов РБ-341В «Леер-3». Эта мобильная система радиоэлектронной борьбы, предназначенная в первую очередь для подавления мобильной связи, т. е. осуществляет имитацию работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправку ложных сигналов (сообщений). Сам комплекс, отмечает издание, создан на базе грузового автомобиля КамАЗ-5350, на котором, однако, «отсутствуют направленные антенны активных помех, полезные для борьбы с БЛА».

Передатчиками помех со средней мощностью до 10 Вт в этом комплексе оборудованы как минимум два БЛА типа «Орлан-10». Именно ими комплектуется система РБ-341В «Леер-3». Плоские антенны РЭБ «Комета», которыми оснащены эти БЛА, в настоящее время должны весить (по словам россиян) всего 60 граммов (в 2016 году, после их разработки по заказу российского Генштаба, они весили 135 граммов).

Это большой успех, считает польское издание, учитывая тот факт, что Россия работала над подобными миниатюрными антеннами всего семь лет.

БЛА «Орлан-10» могут работать в пределах 100 км от станции оператора и находиться в воздухе около 10 часов, распознавая и, возможно, прерывая сотовую связь даже в радиусе 6 км, полагают в Варшаве. Согласно заявлению Минобороны России, похоже, что эти беспилотные мини-самолеты должны были использоваться для «электронной» нейтрализации иностранных дронов, что на самом деле сложно и маловероятно, хотя и возможно.

Однако в реальности все может быть иначе, подчеркивает польское издание. Сегодня есть несколько российских компаний, которые предлагают специализированные системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.

«Во многих случаях они являются явной копией западных решений, в том числе польских, что не отменяет того факта, что сами технологии, вероятно, были разработаны русскими полностью самостоятельно, дополнительно с использованием в основном российских компонентов. Возможно, такие решения использовались во время последних маневров в Калининградской области. Как выясняется, у россиян есть из чего выбирать в этой сфере», - пишут журналисты Defence24.

Боевой опыт

Польские аналитики обращают внимание на тот факт, что

российская оборонная промышленность разработала практически все возможные системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Они включают в себя как мобильные системы, устанавливаемые на легковых автомобилях, так и портативные аппараты, адаптированные для использования одним оператором, что называется, с руки.

Слово «оператор» использовано в данном случае потому, что российские компании, разрабатывая противодронные системы, думали не только о потребностях военного ведомства, но и о запросах гражданского рынка, в том числе зарубежного, обращает внимание на этот факт Defence24. Таким образом, технологические решения, разработанные в России, стали представляться на различных международных выставках вооружения и военной техники.

Основную роль в данном случае играет главный российский спецэкспортер «Рособороноэкспорт», заявляющий о готовности создать для потенциального заказчика многоуровневую систему защиты от атак беспилотных летательных аппаратов, способную защитить особо важную транспортную, топливную и ядерную инфраструктуру.

Но при этом важен был и опыт отражения атак БЛА на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

Противником при этом применялись дешевые и примитивные, но в то же время весьма опасные беспилотные летательные аппараты, оснащенные самодельными взрывными устройствами.

В настоящее время российские технические решения позволяют эффективно защищать стратегические объекты от атак этого типа дронов. Для реализации подобных задач лучше всего подходят такие системы, как «Репеллент», «Силок-02», «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», «Рубеж-Автоматика», «Луч», «REX-1», «REX-2», «Таран-ПРО» и «Пищаль-ПРО».

«Тут есть из чего выбирать», - в очередной раз подчеркивает Defence24.

Ряд этих систем даже внешне отличаются от зарубежных аналогов, а значит, они могут быть поистине уникальными, собственной российской разработки, считают польские аналитики.

Как пишет польское издание, имеющиеся в распоряжении Москвы системы и комплексы борьбы с БЛА являются еще одним доказательством того, что русские разработали ряд решений, которые действительно могут быть эффективными в борьбе с дронами.

Как выясняется, отсутствие доступа к западным технологиям из-за санкций, введенных против Москвы, не стало препятствием. Потому что Россия доказывает, что может справиться самостоятельно.

Ограниченность средств оказывается для россиян гораздо большей проблемой, полагают польские аналитики, поскольку она не позволяет развернуть массовое производство и массовое внедрение подобных технических решений в вооруженных силах. Однако, если что-то русскими уже реализовано, то сначала эти системы отправляется в Сирию и на западную границу России, возможно, включая Калининградскую область. Здесь наибольшая вероятность встречи с разведывательными дронами, а в случае Ближнего Востока - еще и с боевыми дронами, пишет Defence24.

Таким образом, информация российского Минобороны об учениях в Калининградской области может быть предупреждением для стран НАТО, особенно для США, которые в середине июня передали Эстонии беспилотные летательные аппараты класса MALE MQ-9 Reaper.

Мнение эксперта

Как ранее писала об этом «Газета.Ru», беспилотные летательные аппараты MQ-9 (принадлежащие и эксплуатируемые подрядчиком в США), соответствующий персонал и вспомогательное оборудование были переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии из их постоянного пункта дислокации на авиабазе Мирославец в Польше. На базе в настоящее время строится взлетно-посадочная полоса. БЛА будут выполнять полеты, используя «присущие MQ-9 Reaper («Жнец») многоцелевые возможности», пишет Air Force magazine.

Русские могут захотеть таким образом подчеркнуть, полагает польское издание, что они могут не только нарушить работу американских беспилотных летательных аппаратов, но и взять их под свой контроль.

Учет этой опасности американцами при планировании полетов в Эстонию был бы несомненным успехом России.

«Действительно, в задачах борьбы с системами БЛА в настоящее время на передний край выходят средства, использующие радиоэлектронное воздействие. Они дешевле и в ряде случаев эффективнее справляются с задачами противодействия БЛА по сравнению с системами кинетического воздействия, представляемыми средствами ПВО», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Во-первых, одним из основных способов применения таких систем является подавление каналов связи с БЛА. В результате операторы теряют возможность получения информации с БЛА, включая данные телеметрии, а самое главное, теряют возможность управления беспилотником.

Во-вторых, также нередко используется подавление сигналов спутниковых навигационных систем. В результате, даже наиболее современные разведывательно-ударные БЛА, оснащенные инерционными системами навигации, будут со временем накапливать ошибку в определении своего точного местоположения.

Наконец, в-третьих, используется сочетание упомянутых воздействий на каналы управления и навигации. И этот подход может давать самые интересные результаты.

Так, постепенно подменяя реальные координаты на ложные, можно обмануть систему управления БЛА и увести его с маршрута.

Таким образом, считает Денис Федутинов, прямого перехвата управления беспилотником нет - для этого понадобилось бы наличие аналогичной станции управления, знание протоколов обмена информацией и т. д. Но возможно создание условий, которые позволят не только вывести беспилотник из-под контроля его хозяев, но и направить аппарат в требуемую точку пространства.

По мнению специалиста, не исключено, что что-то подобное было использовано иранской стороной, некогда в силу неизвестных обстоятельств получившей в собственное распоряжение секретный американский БЛА RQ-170 Sentinel.

Упомянутые уязвимости беспилотников известны, напоминает Денис Федутинов. Однако американские военные неоднократно проявляли беспечность в том, что касалось связи с применяемыми ими БЛА.

Нередко использовались открытые незащищенные каналы связи, передаваемая по которым информация с бортовых систем наблюдения могла перехватываться другой стороной.

«Подобное отношение вызвано тем, что их системы БЛА на протяжении последних трех десятилетий применялись в основном против заведомо более слабого противника, не оснащенного ни современными системами ПВО, ни современными системами РЭБ. Вместе с тем, нельзя исключать, что в перспективе указанные уязвимости будут учтены - повысится автономность действий БЛА, появятся новые системы навигации, не столь зависимые от данных со спутников», - заключил Денис Федутинов.

Михаил Ходаренок