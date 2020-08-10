Два новейших БГК "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" войдут в состав ЧФ до конца текущего года

ЦАМТО, 7 августа. До конца текущего года в состав Черноморского флота (ЧФ) войдут два новых больших гидрографических катера (БГК) проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник".

Катера имеют длину 33 м и предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м.

Кроме того, катера способны выполнять спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Обладают высокой энерговооруженностью и ледовым классом, что позволяет им работать на внешних рейдах с удалением от мест базирования до 50 миль.

БГК проекта 23040Г оснащены гидрографическими комплексами в составе системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, многолучевого и однолучевого эхолота, а также другой аппаратуры.

В настоящее время катера проходят государственные испытаний в акватории Черного моря. В ходе испытаний тестируются все системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование и ходовые возможности катеров.

После завершения государственных испытаний оба катера будут зачислены в состав гидрографической службы Черноморского флота.

Справочно:

"Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" – третий и четвертый БГК проекта 23040Г, строительство которых началось в мае 2018 года. Гидрографические катера проекта 23040Г со скоростью полного хода до 13 узлов являются дальнейшим развитием рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 и спроектированы в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.