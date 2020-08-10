ВВС Малайзии планируют вывести из эксплуатации три морских патрульных самолета B-200T в 2024 году

ЦАМТО, 7 августа. ВВС Малайзии планируют вывести из эксплуатации три оставшихся самолета B-200T компании Beechcraft в конфигурации морского патрульного самолета (MPA) в 2024 году.

Как сообщает Airtimes.my со ссылкой на министра обороны Датука Сери Исмаила Сабри, замена данных самолетов предусмотрена в рамках программы реформирования CAP55 (Capability 55), которая представляет собой план долгосрочного развития ВВС до 2055 года, утвержденный в 2018 году.

Военно-воздушные силы Малайзии ранее эксплуатировали четыре морских патрульных самолета B-200T, однако один из них потерпел катастрофу в декабре 2016 года. Крушение B-200T стало поводом для начала оценки возможностей по закупке самолетов нового поколения. По словам министра, закупка четырех новых машин уже одобрена правительством.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года начальник штаба 1-го воздушного района ВВС Малайзии бригадный генерал Язид Бин Аршад заявил о возможной закупке самолетов четырех типов, включая CN-295 компании Airbus, ATR-72MP группы Leonardo, P-8 "Посейдон" американской Boeing, а также CN-235, который может быть представлен индонезийской PT Dirgantara Indonesia.

Известно также, что в тендере примет участие морской патрульный самолет P-1 японской компании Kawasaki.

ВВС Малайзии рассчитывают получить специализированный морской патрульный самолет, способный выполнять задачи сбора информации, наблюдения и разведки с применением РЛС с синтезированной апертурой. Самолеты также будут применяться для противолодочной борьбы, ведения радиоэлектронной разведки и в поисково-спасательных операциях.