Войти
ЦАМТО

ВВС Малайзии планируют вывести из эксплуатации три морских патрульных самолета B-200T в 2024 году

349
0
0
Beechcraft 200 Super King Air
Beechcraft 200 Super King Air.
Источник изображения: JetPhotos

ЦАМТО, 7 августа. ВВС Малайзии планируют вывести из эксплуатации три оставшихся самолета B-200T компании Beechcraft в конфигурации морского патрульного самолета (MPA) в 2024 году.

Как сообщает Airtimes.my со ссылкой на министра обороны Датука Сери Исмаила Сабри, замена данных самолетов предусмотрена в рамках программы реформирования CAP55 (Capability 55), которая представляет собой план долгосрочного развития ВВС до 2055 года, утвержденный в 2018 году.

Военно-воздушные силы Малайзии ранее эксплуатировали четыре морских патрульных самолета B-200T, однако один из них потерпел катастрофу в декабре 2016 года. Крушение B-200T стало поводом для начала оценки возможностей по закупке самолетов нового поколения. По словам министра, закупка четырех новых машин уже одобрена правительством.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года начальник штаба 1-го воздушного района ВВС Малайзии бригадный генерал Язид Бин Аршад заявил о возможной закупке самолетов четырех типов, включая CN-295 компании Airbus, ATR-72MP группы Leonardo, P-8 "Посейдон" американской Boeing, а также CN-235, который может быть представлен индонезийской PT Dirgantara Indonesia.

Известно также, что в тендере примет участие морской патрульный самолет P-1 японской компании Kawasaki.

ВВС Малайзии рассчитывают получить специализированный морской патрульный самолет, способный выполнять задачи сбора информации, наблюдения и разведки с применением РЛС с синтезированной апертурой. Самолеты также будут применяться для противолодочной борьбы, ведения радиоэлектронной разведки и в поисково-спасательных операциях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Малайзия
США
Япония
Продукция
B-2 Spirit
CN-235
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Beechcraft
Boeing
Kawasaki
Leonardo
Похожие новости
17.08.2018
Малайзия оценивает возможность закупки летательных аппаратов для ведения наблюдения на море
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
29.01.2014
Лидерство переходит к Европе
20.11.2013
Мы купили, вы заплатите
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США