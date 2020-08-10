Прекращение действия Договора СНВ-3 повлечёт бесконтрольное наращивание США своих стратегических вооружений - Генштаб РФ

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Вашингтон последовательно разрушает сложившуюся в мире систему стратегической стабильности, после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется правовых механизмов, сдерживающих США в гонке стратегических вооружений, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил РФ.

"В случае прекращения действия Договора СНВ-3 военно-политическая обстановка существенно осложнится, т.к. в отсутствии ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединенными Штатами своих стратегических вооружений", - сказано в статье представителей российского Генштаба, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы статьи - начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин.

Они полагают, что "после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских "ястребов" будут полностью "развязаны"".

Представители Генштаба констатируют, что "ситуация в мире существенно обострилась в связи с действиями американского руководства по планомерному разрушению системы международной безопасности и контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенной к концу XX века".

Началом этому процессу послужил односторонний выход США в 2002 году из Договора по ПРО, который на протяжении многих лет являлся основой для ограничения стратегических наступательных вооружений. Затем последовал выход США в 2019 году в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор РСМД), а в 2020 году США заявили о прекращении участия в Договоре по открытому небу, пишут авторы статьи.

Они полагают, что "основной целью выхода США из Договора РСМД является размещение ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования вблизи российских границ, а из Договора по открытому небу - исключение контроля вооружений над своей территорией".

"На очереди последнее действующее соглашение в системе международной безопасности и контроля над вооружениями - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (Договор СНВ-3), срок окончания которого 5 февраля 2021 г. При этом США, анонсируя отказ от его продления, уже не ищут каких-либо причин выхода, связанных с обвинениями в его нарушении со стороны России", - говорится в статье.

Авторы подчёркивают, что "это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы".