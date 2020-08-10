Американские санкции против Москвы – не помеха

Индия купит С-400 по новой финансовой схеме

Россия полностью и досрочно выполнила обязательства по контракту с Турцией на сумму 2,5 млрд долл., поставив зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом на встрече 28 июля с президентом Владимиром Путиным доложил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турция стала вторым после Китая иностранным государством, получившим новейшие отечественные средства противовоздушной обороны.

Вашингтон оказывает сильное противодействие поставкам российского оружия за рубеж, особенно С-400. Сам факт говорит о том, каким уникальным является данный комплекс, насколько он поднимает потенциал системы ПВО страны-покупателя. Действительно, характеристики «Триумфа» (дальность огневого поражения аэродинамических целей – до 390 км, высота – до 30 км) заметно лучше аналогичных образцов как американских, так и европейских производителей.

Со своей стороны, Россия всегда была добросовестным исполнителем всех контрактов, заключенных с нашими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Это обстоятельство объясняет огромный портфель иностранных заказов на продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он составляет 51,1 млрд долл., сохраняясь на данной отметке уже третий год подряд, «хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь», – пояснил президенту Сергей Викторович.

«Основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны», – добавил он. Применительно к С-400 важным является обстоятельство, что на экспорт идет полный комплект системы в таком виде, чтобы она могла эффективно защищать воздушное пространство конкретной страны-покупателя. Иными словами, речь идет не о каком-то ограниченном функционале, как то порой было в советские времена применительно к отдельным видам оружия, когда на экспорт шли варианты исполнения с искусственно заниженными характеристиками.

На очереди – Индия

Третье иностранное государство, в скором времени ожидающее «Триумф», – Индия. В позапрошлом году заключен контракт на сумму свыше 5 млрд долл. на пять полковых комплектов с поставкой по одному с годовым интервалом.

Обычно первая отправка подобного оружия происходит спустя полтора-два года с момента получения авансового платежа. Согласно сообщениям печати, заказчик перевел аванс в августе-сентябре 2019 года. К тому времени схема взаиморасчетов по контракту была полностью согласована и признана сторонами взаимоприемлемой. Ожидается, что работы по отгрузке товарной продукции начнутся в конце текущего – начале следующего года и полностью завершатся в 2024 году.

Как нам разъяснили в ФСВТС, система взаиморасчетов очень важна для любого подписанного контракта. Ее условия определяются по взаимным договоренностям и контрактным документам. Сообразно реальной обстановке сторонами согласовывается определенный график платежей и поставок продукции военного назначения. Классическая схема предполагает внесение аванса и сроки последующих платежей, которые увязаны с графиком поставки приобретаемой продукции.

Исходя из опыта и практики, иногда стороны по каждому отдельному контракту определяют свою схему платежей и поставок продукции. Эта схема может отличаться от других контрактных документов, но что касается крупных контрактов, подписанных с индийской стороной, нами согласована взаимоприемлемая схема расчетов. Она распространяется на весь срок действия подписанных контрактных документов. Эта схема впервые применяется к контракту по С-400 и уже хорошо себя зарекомендовала, что позволило применить ее к другим сделкам, подписанным между Москвой и Дели.

Можно сказать, что по таким крупным контрактам, как поставка С-400, у нас с индийской стороной достигнута и действует налаженная система взаиморасчетов. В соответствии с договоренностями между двумя сторонами ее детали имеют конфиденциальный характер. В целом ее общая схема соответствует общепринятой, но имеет особенности, отражающие текущую мировую ситуацию. Для практической реализации проекта задействованы определенные банковские системы и организации. А поскольку финансово-банковская сфера всегда отличалась конфиденциальным характером, ее не принято обсуждать публично.

К разъяснению ФСВТС можно добавить очевидный факт: в основе новой системы взаиморасчетов по линии ВТС лежит использование национальных валют. Тем самым открылась возможность отказа от услуг западных финансовых структур, прежде всего американских, которые работают с долларами США.

Основа сотрудничества Москвы и Дели

Как известно, ВТС – основа долгосрочного сотрудничества Москвы и Дели. Поставки советского вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) индийским вооруженным силам производились уже в начале 1960-х. По состоянию на май 2017 года их общий объем превысил 65 млрд долл.

Согласно информации источника в ФСВТС России, на лето прошлого года портфель заказов на поставку продукции военного назначения в Индию составлял примерно 14 млрд долл. Это очень хороший задел, но останавливаться нельзя.

В 2017 году Вашингтон ввел новый пакет экономических санкций, направленных против России и ее партнеров по ВТС. Он известен как CAATSA (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act), или закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Главной декларируемой целью CAATSA является лишение российского оборонно-промышленного комплекса доходов от продажи продукции за рубеж. Между тем ВТС уже почти 60 лет остается одним из важнейших направлений взаимовыгодных отношений между Россией и Индией.

Make in India

Одно из направлений в работе с индийскими партнерами связано с практическим применением программы Make in India («Делай в Индии»), которая принята правительством премьер-министра Нарендры Моди и в настоящее время активно развивается. При подписании контракта с иностранным разработчиком ВВСТ выдвигается требование выпускать товарные образцы для индийской армии на национальной территории с долей локализации до 70–80%. Москва полностью поддерживает это направление, что создает хорошие условия для дальнейшего развития российско-индийского стратегического партнерства.

Завершается работа над межправительственным соглашением о совместном производстве запасных частей на территории Индии. Черновой вариант текста соглашения составлен и проходит процедуру согласования. Новое межправительственное соглашение будет универсальным. Москва предложила индийским партнерам подписать несколько отдельных соглашений по каждому направлению – виду вооружения. Таковых было шесть: техника сухопутных войск, самолеты, вертолеты, средства ПВО, военно-морская техника и – отдельно – авианосец «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) и его авиакрыло.

Совместные предприятия

Вторым крупным направлением является организация совместных предприятий. Началом ему послужило создание в 1998 году СП «БраМос» по выпуску сверхзвуковой крылатой ракеты на основе разработок НПО машиностроения. С опорой на этот первый – и весьма положительный – опыт идет процесс формирования новых структур, в частности по производству вертолетов Ка-226.

Правда, вопрос долгое время находился на рассмотрении. Не сразу заявку на поставку 200 вертолетов в окончательном виде оформило МО Индии. Следующая задержка связана непосредственно с организацией процесса сборки винтокрылой техники на территории заказчика. Много времени занимает поиск и процесс допуска (оформляется правительственными структурами в Дели) частных индийских предприятий, которые готовы участвовать в производстве. А таких будет много с учетом требуемого уровня локализации до 70%.

Впервые в истории российско-индийского военно-технического сотрудничества стороны смогли за очень короткое время подготовить и подписать межправительственное соглашение, юридически оформить и зарегистрировать СП по автоматам Калашникова. Оно зарегистрировано в феврале 2019 года.

Вашингтон жаждет реванша

Проиграв битву за С-400 (контракт заключен и выполняется), американцы пытаются взять реванш в ходе международного конкурса на 126 истребителей для ВВС Индии, проводимого национальным военным ведомством. Они говорят индийским политикам и военачальникам: «Ну, ладно, мы закроем глаза на ранее заключенные сделки, но обязательно наложим на вас санкции в случае следующей крупной закупки у русских».

Порой подобная тактика срабатывает, как например, произошло с Су-35 в Индонезии. Заказчик подписал предварительное соглашение несколько лет назад, но не решается перевести его в твердый контракт, опасаясь CAATSA.

Рассуждая о CAATSA и прочих подобных документах, следует помнить: санкции ничего хорошего не дают. Так, например, практическое применение CAATSA против специалистов, подготовивших и принявших решение на закупку С-400 для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вызвала бурю возмущения в Пекине.

Москва видит перспективу в долгосрочном сотрудничестве с Индией. По ряду крупных проектов найдены решения, которые в настоящее время находятся в стадии реализации. Помимо С-400 к их числу можно отнести фрегаты проекта 11356 и вертолеты Ка-226. Есть надежда, что Москва и Дели найдут взаимовыгодное решение на поставку истребителей.

Закупки вне конкурса

Хотя действующее законодательство сильно ограничивает приобретение ВВСТ вне конкурса, оно оставляет возможность дополнительных закупок тех его видов, которые уже стоят на вооружении. Примером подобного пути является недавнее решение о закупке 21 полностью готовых МиГ-29 и 12 технологических комплектов Су-30МКИ для последующей сборки на территории заказчика. ВВС Индии уже эксплуатируют 66 МиГ-29 (в составе четырех эскадрилий), а также около 250–260 Су-30МКИ (12). В начале прошлого года Дели обратилось к Москве с просьбой об увеличении авиапарка этих машин. Несколько месяцев спустя Москва подготовила ответ, предлагавший основные параметры сделки. И вот 2 июля с.г. совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council, DAC) военного ведомства Индии выпустил пресс-релиз. Там, в частности, говорится: «Тогда как расширение парка МиГ-29 путем поставок из России вместе с модернизацией оценивается суммой около Rs 7,418 crore (980 млн долл.), вышеупомянутые 12 самолетов Су-30МКИ будут закупаться у Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на общую сумму Rs 10,730 crore (около 1,35 млрд долл.)».

Помимо того, Индия намерена закупить дополнительную партию ПЗРК «Игла-С». Соответствующий запрос размещен, и по нему ведется контрактная работа. Подобный путь вполне применим и для расширения парка самолетов дальней радиолокационной разведки и управления типа А-50И.

Модернизация

Значительный потенциал по расширению масштабов ВТС – в области модернизации ранее поставленной техники. Причем для более полного удовлетворения требований индийских военных возможно привлечение фирм третьих стран – примерно так, как в случае А-50И/Phalcon.

Источник в ФСВТС сообщил «НВО»: «У нас есть отличные примеры нормального цивилизованного сотрудничества с привлечением компаний других государств, когда техника российского проекта и производства, принадлежащая Индии, проходила модернизацию с установкой нового оборудования, которое поставлял, в частности, Израиль».

При этом у России есть что предложить для усиления боевого потенциала серийной техники. Например, нарастить арсенал ракетного оружия Су-30МКИ. «У нас много различных предложений по модернизации, которые мы регулярно направляем нашим партнерам для рассмотрения», – подчеркнули в ФСВТС.

Обсуждается сделка по модернизации около 450 танков Т-90С (из общего числа в индийской армии более тысячи), известных под собственным наименованием «Бишма». Они были собраны по лицензии на предприятии Heavy Vehicles Factory в Авади. Индийская сторона направила соответствующий запрос. Ответ на него подготовлен прошлым летом и в настоящее время находится на рассмотрении.

Насколько серьезно американские санкции сказались на экспорте продукции отечественной «оборонки» можно судить по статистике: в последние годы Россия уверенно держит лидирующее положение по поставкам продукции военного назначения – около 15 млрд долл. ежегодно. И это несмотря на очень серьезное давление со стороны США.

Важно заметить, что американские санкции направлены не только против ОПК России, в первую очередь против предприятий – производителей продукции военного назначения, а также против наших партнеров по ВТС: в 2018 году поставки выполнялись в 51 страну мира. Это говорит о том, что наши партнеры прекрасно понимают: российская техника заслуживает самого пристального внимания. Именно поэтому наши партнеры по ВТС и продолжают ее приобретать, невзирая на давление Вашингтона.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.