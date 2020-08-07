Пять иностранных государств представят на форуме "Армия-2020" национальные экспозиции - Минобороны РФ

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020", который пройдёт в конце августа, подтвердили делегации 72 государств, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России Андрей Гончаров.

"На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 72 государства. Из них 10 - делегаций высокого уровня: Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия", - сказал Гончаров на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

По его словам, пять стран - Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан - представят на форуме национальные экспозиции, на которых "продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки".

"В рамках форума ожидается проведение переговоров и встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса", - сказал Гончаров, которого цитирует пресс-служба министерства обороны РФ.

Он также отметил, что "во время проведения форума будут усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции".