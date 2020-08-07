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Интерфакс-АВН

РВСН получают новые стратегические комплексы с опережением графика - Шойгу

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Тейково (Ивановская область). 6 августа. ИНТЕРФАКС - Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новое вооружение идёт быстрее, чем было предусмотрено, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика", - сказал Шойгу в четверг в ходе поездки в Тейковскую дивизию РВСН в Ивановской области.

"Шойгу проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка", - сказали в военном ведомстве.

Тейковская дивизия РСВН вооружена мобильными стратегическими ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс".

"Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса "Ярс", оценил действия расчета пусковой установки ракетного комплекса "Ярс" по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал министра обороны РФ о темпах перевооружения в Ракетных войсках стрпатегического назначения.

Шойгу доложили о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН - машины дистанционного разминирования "Листва", машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в РВСН планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В прошлом году в РВСН поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники, такое количество поступит до конца этого года.

"За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%", - сообщили в Минобороны РФ.

"Необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

В прошлом ноябре командующий РВСН сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения за последние годы получили более 150 комплексов "Ярс" в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, "Ярс" уже стал основой группировки РВСН.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - новое российское оружие, стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Первый полк с комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в прошлом году.

В ноябре прошлого года Минобороны РФ сообщило, что российские военные показали "Авангард" американским инспекторам.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

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