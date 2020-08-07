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Военное обозрение

Немецкие пользователи недоумевают в связи с введением украинских десантников в американский полк на учениях в Баварии

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Источник изображения: Минобороны Украины

В Германии начались международные учения «Saber Junction-2020». К учениям, которые проводятся на военной базе Хоэфельс на территории федеральной земли Бавария, привлечены военнослужащие 17 государств, среди которых и Украина.

С украинской стороны в «Saber Junction-2020» принимают участие военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Эта бригада дислоцируется в Львовской области Украины.

Примечательно то, что военнослужащих, прибывших в Германию для участия в маневрах, изначально помещали на двухнедельную обсервацию в связи с коронавирусной угрозой. Теперь карантинные мероприятия завершены, и учения стартовали.

Источник изображения: Минобороны Украины

Украинских десантников в теории и на практике обучают использованию натовских вооружений, включая стрелковое оружие. Однако основные мероприятия в ходе начавшихся маневров украинские военные проводят с тем оружием, которые привезли с собой. Это автоматы Калашникова, снайперские винтовки СВД.

Основная фаза учений предполагает вхождение десантников из 80-го одшб ВСУ в состав 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады армии США. Эта бригада остаётся на территории Германии, в то время как около 12 тысяч американских военнослужащих других подразделений из ФРГ, как известно, выводятся.

Немецкие пользователи выражают недоумение в связи с тем, что в учениях на немецкой территории участвуют украинские военные. Связано это недоумение с двумя причинами. Во-первых, как отмечено, Украина не является членом НАТО и вряд ли им станет в среднесрочной перспективе. Во-вторых, украинские десантники в ходе учений вошли в состав американского десантного полка. В Германии высказали настороженность, задаваясь вопросом: не собирается ли Вашингтон заменить выводимый из ФРГ контингент "ненатовскими партнёрами"?

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Германия
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Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
СВД
Система поражения "Ратник"
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