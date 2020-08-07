Наземные приемные станции системы спасения КОСПАС-САРСАТ развернут в РФ к 2024 году - РКС

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Развертывание наземных приемных станций системы спасения КОСПАС-САРСАТ планируется завершить в России к 2024-2025 годам, сообщили в холдинге "Российские космические системы".

"В России создание штатных наземных станций планируется завершить в 2024-2025 годах", - сообщили в пресс-службе.

Проект КОСПАС-САРСАТ основан четырьмя странами - сторонами соглашения о международной программе (Россия, Канада, Франция и США). Сегодня система объединяет десятки стран. Доступ к ней является открытым, а использование - безвозмездным для терпящих бедствие.

В настоящий момент КОСПАС-САРСАТ в режиме реального времени отслеживает сигналы бедствия судовых, авиационных и персональных аварийных радиомаяков, помогает определять их географические координаты и информировать поисково-спасательные службы. В состав системы входит группировка низко и среднеорбитальных спутников, радиобуев и наземных станций.

Как сообщили в пресс-службе РКС, специалисты холдинга приняли участие в испытаниях среднеобритального сегмента системы, совместно с коллегами из Бразилии, Канады, Кипра, Испании, США, Турции и Норвегии.

"Испытания показали, что наземная экспериментальная станция приема аварийных сигналов, созданная в РКС, соответствует заданным требованиям и демонстрирует точность определения источников сигналов бедствия даже выше, чем у иностранных коллег", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, анализ результатов испытаний также показал, что надо "увеличивать количество антенн на наземных станциях приема информации с традиционных четырех до шести-семи".