ЦАМТО, 6 августа. Более 1800 объектов для военнослужащих введены в эксплуатацию в текущем году, сообщила руководитель Департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.
"Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений", – сказала М.Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.
"На текущую дату уже введены в эксплуатацию 1848 зданий и сооружений, что на 33% превышает аналогичный показатель прошлого года", – добавила руководитель департамента.
По ее словам, в текущем году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.
"Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном", – отметила руководитель департамента.
"Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания", – подчеркнула М.Балакирева.
Кроме того, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.
"Все задачи, стоящие перед Военно-строительным комплексом в 2020 году по вводу объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации безусловно будут выполнены с соблюдением установленных требований к качеству работ", – цитирует М.Балакиреву Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.