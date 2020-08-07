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ЦАМТО

В текущем году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Федоренко

ЦАМТО, 6 августа. Более 1800 объектов для военнослужащих введены в эксплуатацию в текущем году, сообщила руководитель Департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

"Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений", – сказала М.Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

"На текущую дату уже введены в эксплуатацию 1848 зданий и сооружений, что на 33% превышает аналогичный показатель прошлого года", – добавила руководитель департамента.

По ее словам, в текущем году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.

"Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном", – отметила руководитель департамента.

"Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания", – подчеркнула М.Балакирева.

Кроме того, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.

"Все задачи, стоящие перед Военно-строительным комплексом в 2020 году по вводу объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации безусловно будут выполнены с соблюдением установленных требований к качеству работ", – цитирует М.Балакиреву Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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