Оппозиция Индии: Восторженными возгласами о самолётах Rafale Минобороны пытается оправдать дороговизну сделки

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В индийском министерстве обороны и проправительственных средствах массовой информации этой страны продолжает царить эйфория по поводу получения из Франции пяти самолётов Rafale. Напомним, что законтрактованные истребители прибыли на авиабазу ВВС Индии Амбала 29 июля. С тех пор буквально ежедневно от индийских высокопоставленных чиновников, журналистов, военных экспертов звучат заявления то о «коренном переломе силовой составляющей», то о «начале явного превосходства вооружённых сил Индии над вооружёнными силами Китая».

Оппозиционные индийские политики и симпатизирующие им в Индии средства массовой информации не готовы поддерживать упомянутых трактовок. Отмечается, что все эти заявления о «превосходстве» в Индии тиражируются проправительственными силами с одной единственной целью: оправдать сделку, которая обходится индийским налогоплательщикам крайне дорого.

Своими восторженными возгласами о Rafale Минобороны пытается оправдать чрезмерную дороговизну этой сделки.

Напоминается, что каждый французский «Рафаль» с вооружением и техобслуживанием индийской казне обошёлся примерно в 217 млн долларов. Как отмечет индийская оппозиция, никто не спорит о том, что Rafale – отличные истребители, но выкладывать за эти самолёты столь огромные суммы – неоправданно.

В этой связи власти Индии были в очередной раз обвинены в возможной коррупционной составляющей сделки с французами.

Также отмечается странность действий индийского министерства обороны: почему уже третий год ведомство никак не определится с тем, какие истребители закупить для модернизации авиапарка. Напомним, что индийские ВВС намерены получить ещё более сотни новых истребителей.

Список для выбора выглядит следующим образом: те же французские «Рафали», шведский JAS 39 Gripen, американские F-18, российские МиГ-35 и Су-35. В Минобороны Индии всё ещё не могут определить для себя, какие именно самолёты оно готово приобрести для своих ВВС.