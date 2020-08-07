Войти
Военное обозрение

Оппозиция Индии: Восторженными возгласами о самолётах Rafale Минобороны пытается оправдать дороговизну сделки

636
0
0

Источник изображения: Твиттер/ВВС Индии

В индийском министерстве обороны и проправительственных средствах массовой информации этой страны продолжает царить эйфория по поводу получения из Франции пяти самолётов Rafale. Напомним, что законтрактованные истребители прибыли на авиабазу ВВС Индии Амбала 29 июля. С тех пор буквально ежедневно от индийских высокопоставленных чиновников, журналистов, военных экспертов звучат заявления то о «коренном переломе силовой составляющей», то о «начале явного превосходства вооружённых сил Индии над вооружёнными силами Китая».

Оппозиционные индийские политики и симпатизирующие им в Индии средства массовой информации не готовы поддерживать упомянутых трактовок. Отмечается, что все эти заявления о «превосходстве» в Индии тиражируются проправительственными силами с одной единственной целью: оправдать сделку, которая обходится индийским налогоплательщикам крайне дорого.

Своими восторженными возгласами о Rafale Минобороны пытается оправдать чрезмерную дороговизну этой сделки.

Напоминается, что каждый французский «Рафаль» с вооружением и техобслуживанием индийской казне обошёлся примерно в 217 млн долларов. Как отмечет индийская оппозиция, никто не спорит о том, что Rafale – отличные истребители, но выкладывать за эти самолёты столь огромные суммы – неоправданно.

В этой связи власти Индии были в очередной раз обвинены в возможной коррупционной составляющей сделки с французами.

Также отмечается странность действий индийского министерства обороны: почему уже третий год ведомство никак не определится с тем, какие истребители закупить для модернизации авиапарка. Напомним, что индийские ВВС намерены получить ещё более сотни новых истребителей.

Список для выбора выглядит следующим образом: те же французские «Рафали», шведский JAS 39 Gripen, американские F-18, российские МиГ-35 и Су-35. В Минобороны Индии всё ещё не могут определить для себя, какие именно самолёты оно готово приобрести для своих ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Су-35
Похожие новости
03.05.2019
Заявлено, что Lockheed Martin c её F-21 может не рассчитывать на индийский контракт
04.03.2019
Русское оружие в Бангалоре
21.09.2018
Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
26.01.2011
Тендер в ритме самбы
03.09.2007
Воздушный меч и наземный щит. В Летном испытательном институте имени Громова демонстрировались не только самолеты и вертолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 17:41
  • 142
Бессмысленный «Прибой»
  • 07.08 17:15
  • 35
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 07.08 16:55
  • 8
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 07.08 16:51
  • 12
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 07.08 16:36
  • 2114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 16:29
  • 73
Космонавтика Илона Маска
  • 07.08 16:28
  • 11
Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну
  • 07.08 16:19
  • 4
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 07.08 15:57
  • 28
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 07.08 15:12
  • 126
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 07.08 11:03
  • 6
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 07.08 10:22
  • 6
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 07.08 10:13
  • 59
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 07.08 09:31
  • 2
Новая лунная гонка - Naked Science
  • 07.08 07:00
  • 22
Российским «Прибоям» предрекли потопление