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Интерфакс-АВН

Глава Пентагона нацелен на переброску дополнительных сил на Восток Европы "для сдерживания РФ"

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер назвал своим приоритетом работу над дальнейшей переброской американских войск на восток Европы, "чтобы эффективнее сдерживать Россию".

"Моя цель - также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление - в страны Балтии и в Польшу", -сказал он в ходе онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также - о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило, в частности, усилить позиции в районе Черного моря - в Румынии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Румыния
США
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