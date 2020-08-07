Глава Пентагона нацелен на переброску дополнительных сил на Восток Европы "для сдерживания РФ"

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер назвал своим приоритетом работу над дальнейшей переброской американских войск на восток Европы, "чтобы эффективнее сдерживать Россию".

"Моя цель - также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление - в страны Балтии и в Польшу", -сказал он в ходе онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также - о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило, в частности, усилить позиции в районе Черного моря - в Румынии.