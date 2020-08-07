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Интерфакс-АВН

Перспективы введения оружейного эмбарго против Ирана неясны - сенатор Джабаров

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Ввести оружейное эмбарго против Ирана слету у США не получится, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Перспективы введения оружейного эмбарго против Ирана пока неясны. Я думаю, что могут быть возражения у того же Китая. На фоне торговой войны, которую развязали американцы, они могут не поддержать эту резолюцию", - сказал Джабаров в среду.

Он считает, что вопрос потребует переговоров пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

"Сейчас слету санкции могут не пройти, как это было раньше", - сказал Джабаров.

Ранее в среду глава госдепа Майк Помпео заявил, что американские дипломаты еще верят в возможность убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить оружейное эмбарго против Ирана.

"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться продления оружейного эмбарго", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отметив, что для этого США "будут использовать все имеющиеся в распоряжении дипломатические инструменты".

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Иран
Китай
Россия
США
Компании
ООН
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