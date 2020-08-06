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Интерфакс-АВН

Задачи манёвренной обороны и наступательных действий отработаны в ходе внезапной проверки боеготовности войск и флотов - Шойгу

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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Вопросы, связанные с организацией манёвренной обороны и наступательных действий, отработаны в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил, которая прошла с 17 по 21 июля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Войсками решены задачи по организации манёвренной обороны и наступательных действий", - сказал Шойгу на подведении итогов проверки в среду.

По его словам, "на большей части территории Российской Федерации проведено 56 учений различного характера, в которых приняли участие 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Всего было задействовано 52 полигона".

Министр сообщил, что мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, отработали погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда.

"При поддержке вертолётов армейской авиации осуществлялось блокирование условного противника как в горно-лесистой местности, так и в городских условиях", - сказал Шойгу.

"Расчёты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" выполнили практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Подразделения ПВО отработали прикрытие районов сосредоточения войск", - сообщил министр обороны.

"Специалисты железнодорожных подразделений успешно решали вопросы наведения железнодорожных переправ через водные преграды. Войска радиационной, химической и биологической защиты выполнили аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелковых соединений и механизированных колонн на маршах. В рамках проверки медицинские отряды специального назначения провели карантинные мероприятия, эвакуацию и лечение условно больных и раненых", - сказал Шойгу.

По его словам, "подразделения специального назначения решали учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооружённых формирований с десантированием из вертолётов армейской авиации".

Одним из вопросов проверки стала оценка возможностей морской пехоты выполнять задачи по предназначению. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали её исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

"Так, - сообщил министр, - морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали высадку десанта на необорудованное побережье, а подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку".

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