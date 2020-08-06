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Интерфакс-АВН

Около 160 танков и других боевых машин получили сухопутные войска и ВДВ в первом полугодии - замглавы Минобороны РФ

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Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта но
Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 19.06.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска и ВДВ России получили в первом полугодии этого года более 160 танков и другой бронетехники, сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 57 новых и 104 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Замминистра уточнил, что речь идет о бронемашинах БМД-4М, БМП-3 и БМП-2, а также о танках Т-72Б и Т-80.

Исполнительный директор Курганского машиностроительного завода Петр Тюков в ходе доклада уточнил, что предприятие в этом году поставит войскам 85 БМП-3, 68 из которых уже отгружены.

Также в войска поставлены 543 новых и 145 отремонтированных автомобилей, более 150 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки, и более 2 тысяч средств десантирования.

Как сообщил замгендиректора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов, в войска уже поставлены 22 гаубицы "Мста-С" и 10 самоходных артиллерийских орудий 2С35 комплекса "Коалиция-СВ". Также идет поставка 11 двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
БМД-4
БМП-2
БМП-3
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
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