«Спрут» - это «старая технология»: в Индии ищут замену российским танкам в горах

Источник изображения: topwar.ru

В июле текущего года Министерство обороны Индии в ускоренном порядке заказало создание легких танков для противодействия возможным атакам китайских войск, насчитывающих на границе с Ладакхом более чем 20 000 бойцов и оснащенных танками, артиллерией, средствами ПВО и дорожно-строительной техникой.

Российские танки не для гор

Как указывает индийское издание Business Standard, в указанном регионе китайцы сделали ставку на новый легкий танк – небольшой, маневренный и универсальный ZTQ-105, также известный как Тип 15. При этом индийский контингент в Ладакхе имеет всего три танковых полка, которые совокупно насчитывают 150 старых танков Т-72.

С их примерно 42 тоннами [веса], они предназначены для равнин. Движение по горным дорогам медленное и зачастую невозможное. Учитывая ограниченную высоту [корпуса] и углы вертикального наведения его тяжелого орудия, Т-72 не может поражать цели на вершинах холмов и в долинах

- пишет издание.

При этом не подходит для противостояния китайским войскам и другой основной танк индийской армии – Т-90С «Бхишма», который является «слишком тяжелым для горных, лесных и других труднодоступных районов». В этой связи военные и промышленность ищут замену российским танкам на горном ТВД.

Чтобы исключить дорогостоящий импорт легких танков, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) намерена добиться создания собственного легкого танка для использования в горах и в джунглях.

Источник изображения: topwar.ru

Старость «Спрута» или южнокорейское лобби?

Как поясняет издание, индийские, британские и американские войска использовали танки в ходе борьбы с японцами в северо-восточной Индии и Бирме во время Второй мировой войн: легкие M3/M3A1 Stuart и средние M3 Grant и M4 Sherman. Именно «Шерманы» оттеснили пакистанские войска на перевале Зод-Джила. Против Китая в 1962 году армия использовала французские легкие танки AMX-13 в битве на холме Гурунг близ Пангонг-Цо. В кампании 1971 года в Бангладеш французские AMX-13 и советские ПT-76 «сыграли выдающуюся роль в битве при Гарибпуре».

DRDO в течение 18 месяцев ожидает появления двух вариантов легкого танка. Первый предполагает создание 34-35-тонной машины путем установки 105-мм башни John Cockerill на корпус самоходной артсистемы K-9 Vajra с двигателем MTU мощностью 1000 л.с., оптимизированным для больших высот. Второй вариант с весом в 38 т сохраняет корпус K-9 Vajra и двигатель MTU, но заимствует орудийную башню танка T-90С Bhishma, который уже используется армией.

K-9 Vajra собирается по заказу индийской армии (который предполагается закрыть в 2021 году) на местных мощностях по южнокорейской лицензии. Её придется продлить, если шасси данного изделия станет основой для индийского легкого танка.

DRDO уверен, что любой из этих гибридных танков был бы лучшим вариантом по сравнению с рассматриваемым Минобороны российским «Спрутом-СДМ1»

- указывает Business Standard.

Как поясняется, «Спрут» - «это истребитель танков со старой технологией, ни одна из стран его не купила». Сама российская армия приобрела только 24 единицы, они не находятся в регулярном производстве, что затрудняет их быструю поставку. Кроме того, придется обращаться к РФ за запчастями, капитальным ремонтом и будущей модернизацией.