Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке

Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке, на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ), завершается этап швартовых испытаний новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

"Экипаж боевого корабля во взаимодействии с представителями промышленности осваивает материальную часть корвета и успешно сдал курсовую задачу СК-1 по подготовке корабля к проведению заводских ходовых испытаний в море", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что до конца года планируется принятие корвета в состав сил Тихоокеанского флота. Уже запланирована постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса, и после этого будет названа дата выхода корвета в Японское море для проверки работоспособности всех систем и механизмов в различных режимах.