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Интерфакс-АВН

Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке

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Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019
Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: komcity.ru

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке, на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ), завершается этап швартовых испытаний новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

"Экипаж боевого корабля во взаимодействии с представителями промышленности осваивает материальную часть корвета и успешно сдал курсовую задачу СК-1 по подготовке корабля к проведению заводских ходовых испытаний в море", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что до конца года планируется принятие корвета в состав сил Тихоокеанского флота. Уже запланирована постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса, и после этого будет названа дата выхода корвета в Японское море для проверки работоспособности всех систем и механизмов в различных режимах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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4 комментария
№1
06.08.2020 13:08
Я с глубоким уважением отношусь к подвигу этого человека. Не знаю, как я поступил бы в той ситуации. Но считаю, что неправильно давать такие длинные названия кораблям, тем более малым. Одно, максимум два слова.
+3
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№2
06.08.2020 15:58
Правильно - швартовНые испытания.
0
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№3
06.08.2020 18:38
Почему  тогда эсминец "Быстрый" не  переименовали  в Алда́р Ба́торович Цыденжа́пов
на котором служил Алдар и совершил геройский поступок?

Понятно, что он земляк Шойгу, но чего же теперь морякам язык сломать?
0
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№4
06.08.2020 18:46
Кмк хорошее название - "Алдар".
+1
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