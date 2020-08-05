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РИА Новости

Новый виток. Военный политолог о заявлении Пентагона по крылатым ракетам

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Здание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Пентагон заявил, что разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В документе отмечается, что США сняли с дежурства последнюю такую ракету в 2010 году.

"Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения", – сказано в заявлении.

Ядерная доктрина США 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности, напомнили в Пентагоне.

"Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников", – отметили в военном ведомстве США.

В "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", которые президент РФ Владимир Путин подписал 2 июня, говорится, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Пентагона по поводу ядерных крылатых ракет морского базирования.

"Фактически речь идет о том, что со стороны США начинается воссоздание таких ракет, а по сути, я думаю, просто их вывод на боевое дежурство. Такие заявления четко свидетельствуют о том, что на самом деле Соединенные Штаты свои ракеты никогда не уничтожали. Они их просто складировали до определенного времени, которое как раз сейчас и наступило. Тем более что как раз в 2020 году у США начинается процесс модернизации всех ядерных сил. И в рамках этой модернизации они вновь достают из закромов оружие, которое там хранилось. Из этого следуют два вывода. Первый – что Соединенные Штаты начинают новый виток гонки вооружений. И второй – что когда мы договариваемся с Соединенными Штатами по вопросам разоружения, нужен четкий механизм проверки, насколько этот процесс разоружения производится самими США", – считает военный политолог.

Сообщение на сайте Пентагона – не первое за последнее время заявление американского военного ведомства о "сдерживании России". Так, на минувшей неделе глава ведомства Марк Эспер сообщил, что Вашингтон выведет из Германии почти 12 тысяч военных, при этом часть из них вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России на юго-восточном фланге.

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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