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Интерфакс-АВН

Задержание россиян в Белоруссии - спектакль; Москва их в обиду не даст - МИД РФ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Вина задержанных в Белоруссии граждан РФ ничем не доказана, Москва будет отстаивать их права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала Захарова в "Фейсбуке", комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Она отметила, что Лукашенко "прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные".

"Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - добавила представитель МИД РФ.

Лукашенко ранее во вторник заявил: задержанные граждане РФ дали показания, что были направлены специально в Белоруссию.

В данной связи Лукашенко призвал Россию "прекратить вранье". "Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла. Мы знаем", - сказал он.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Россия
Проекты
ЧВК
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