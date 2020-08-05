Новый объектив для макросъёмки планируется экспортировать в США, Европу и Китай - холдинг "Швабе"

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Красногорский завод имени Зверева осенью текущего года официально представит новый объектив "Зенитар" для макросъемки, тогда же начнутся продажи в России и за рубежом, сообщила во вторник пресс-служба "Швабе".

"По качеству и уровню исполнения новая разработка сопоставима с ведущими производителями. Объектив управляется с камеры благодаря специальной электронной плате. Во всей линейке "Зенитар" - это первый объектив с электронно-управляемой диафрагмой, что делает процесс съемки удобнее", - сообщил замгенерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Новый объектив планируется экспортировать "в США, Германию, Италию и Китай", сказал Ожгихин.

Фотообъектив "Зенитар 2,8/60 Макро" разработан Красногорским заводом имени Зверева холдинга "Швабе" и предназначен для съемки мелких объектов с небольшого расстояния с большим увеличением - максимальный масштаб изображения 1:1. "Новинка отличается высокой разрешающей способностью по полю кадра на всех дистанциях съемки даже при открытой диафрагме. Фокусное расстояние объектива - 60 мм, минимальное расстояние до фотографируемого объекта - 0,23 м", - информирует пресс-служба холдинга.