Моряки Балтфлота отбили атаки «террористов» на учениях «Океанский щит – 2020»

Военнослужащие Балтийского флота на тренировке по специальным видам обеспечения нейтрализовали атаки «террористов» в ходе учений ВМФ России «Океанский щит – 2020». Об этом во вторник, 4 августа, рассказал представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

«С помощью противодиверсионных подразделений, морской пехоты и военной полиции была организована охрана и оборона всех объектов, развернутых для материально-технического обеспечения кораблей. Совместными действиями были успешно отбиты атаки диверсионных групп, действующих под водой и на быстроходных лодках. Условных террористов, которые собирались прорваться на территорию объектов с берега, уничтожили морские пехотинцы», — цитирует его «РИА Новости».

Мартов сообщил, что другим эпизодом учения стало пополнение запасов кораблей в пункте снабжения материальными средствами. Кроме того, в рамках учений работала плавучая мастерская, осуществляющая ремонт, переоборудование и модернизацию условно поврежденных кораблей и судов.

«Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Балтийской военно-морской базы отремонтировали условно поврежденный ракетный катер, оказали медицинскую помощь его экипажу, а также пополнили запасы продовольствия, загрузили ракетное оружие в море в специально организованных пунктах ремонта и снабжения», — заявил представитель Балтфлота.

По его словам, на данном этапе учения были задействованы более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, быстроходные лодки и патрульный катер «Раптор», а также вертолеты морской авиации Балтийского флота. В общей сложности в «Океанском щите – 2020» в Калининградской области принимают участи свыше тысячи военнослужащих и гражданских специалистов, более 200 единиц различной военной и специальной техники, 30 боевых кораблей.

О начале учений ВМФ «Океанский щит – 2020» сообщалось накануне. В учениях также принимают участие подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты, а также морская авиация.