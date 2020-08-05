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Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 августа. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 августа прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в тематической повестке дня, министр обороны напомнил, что до начала нового учебного года остается меньше месяца. <…>.

"Обращаю внимание всех должностных лиц на то, что учебный процесс должен быть организован с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Переходя к тематической части селекторного совещания, министр обороны предложил обсудить, как публичное акционерное общество "Туполев" выполняет обязательства по созданию в интересах военного ведомства модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. В частности, процесс изготовления опытного образца самолета и начале его предварительных и государственных испытаний.

"Отмечу, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это позволит повысить боевую эффективность самолета и продлить сроки его эксплуатации", – сообщил Сергей Шойгу.

Следующим вопросом повестки селекторного совещания стало соблюдение требований безопасности полетов авиации в первом полугодии с учетом повышения их интенсивности, а также новизны и сложности решаемых задач.

Как заявил глава военного ведомства, Воздушно-космические силы проделали большую работу по переброске личного состава и материальных средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военно-транспортные самолеты совершили более 130 гуманитарных рейсов в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Китай, Соединенные Штаты Америки и Армению. Успешно эвакуировали российских граждан из Китайской Народной Республики.

Кроме того, с целью демонстрации военного присутствия морская авиация выполнила полеты над акваториями Атлантического и Тихого океанов на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования.

"Военные летчики обеспечили воздушную часть парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве и еще 35 городах России, а также Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех установленных норм безопасности полетов", – подчеркнул министр обороны, напомнив, что выполнение данных требований имеет первостепенное значение для решения текущих задач боевой подготовки.

В этих целях, добавил Сергей Шойгу, войска пополняются новой и модернизированной авиационной техникой. Ведется постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном уровне.

"При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий. Вот почему сегодня для профилактики аварийности большое внимание мы уделяем совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией летной работы", – заявил глава военного ведомства.

В завершении тематической части селекторного совещания был рассмотрен ход подготовки VI Армейских международных игр, которые пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия".

Министр обороны напомнил, что с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из 30 стран продемонстрируют свою боевую выучку.

На играх будут работать "Клуб болельщиков", культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы.

Гости и участники смогут посетить Главный храм Вооруженных Сил, историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы".

"Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", – сообщил глава военного ведомства, предложив обсудить, что еще нужно сделать, чтобы Игры прошли на традиционно высоком уровне <..>, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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