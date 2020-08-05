Шойгу поручил организовать учебу в военных ВУЗах и кадетских училищах с учетом ситуации с коронавирусом

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Учебный процесс в военных учебных заведениях должен быть организован с учетом эпидемиологической обстановки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обращаю внимание всех должностных лиц на то, что учебный процесс должен быть организован с учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр отметил, что приемная компания в кадетские училища и военные ВУЗы в этом году прошла в дистанционном формате.

По словам министра, "около десяти тысяч ребят, поступавших в президентские кадетские, нахимовское и суворовские училища, сдавали вступительные экзамены по видеоконференцсвязи",

Кроме того профотбор в военные ВУЗы на специальных выездных комиссиях прошли "свыше сорока тысяч юношей и девушек", добавил Шойгу.

"Полученный опыт удалённого тестирования и разработанное программное обеспечение в дальнейшем будем использовать для контрольных срезов знаний без посещения образовательных организаций", - отметил глава Минобороны.