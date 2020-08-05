Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей

Министр уточнил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении ежемесячной надбавки для более чем 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Об этом министр сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", - рассказал министр. Он добавил, что "в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц".

Шойгу уточнил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности (для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%, для солдат - 120%) и затронет более 45 тыс. военнослужащих.

"Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом", - подчеркнул министр.