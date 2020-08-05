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Интерфакс-АВН

В Армейских международных играх примут участие 30 стран, участники состязаний пройдут двухнедельный карантин - Шойгу

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Второй этап конкурса "Морской десант" в рамках АрМИ-2019 в Калининградской области
Второй этап конкурса "Морской десант" в рамках АрМИ-2019 в Калининградской области.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Армейские международные игры с участием 30 стран пройдут со всеми мерами профилактики COVID-19, все иностранцы пройдут двухнедельный карантин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из 30 стран продемонстрируют свою боевую выучку. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", - заявил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции", - заявил Шойгу

Он напомнил, что игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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