Sabah: Новая военная база США в Греции угрожает не только Турции, но и России

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Греция предложила США создать новую военную базу в Александруполисе, и Вашингтон ответил согласием, уже направив туда своих военных. Может показаться, что данное событие касается только противостояния Греции и Турции, на самом деле оно будет иметь последствия для многих стран, включая Россию. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Как пишет автор материала, 23 июля в Александруполисе, имеющем статус одного из главных портов Греции, состоялось открытие американской военной базы. Под видом учений НАТО в город были переброшены передовые армейские подразделения армии США. Таким образом, сделаны первые шаги к созданию как морской, так и воздушной базы США в Александруполисе. На данный момент в город переброшены вертолеты, военные машины, боеприпасы.

Автор отмечает, что Александруполис находится близко к турецкой границе и входит в 30-километровую зону, которая должна оставаться демилитаризованной. В Анкаре считают, что создание там военной базы будет угрожать проливам Дарданеллы и Босфор. Поскольку милитаризация зоны проливов запрещена международными договорами, создание военной базы тоже противоречит международному праву.

Издание пишет, что база угрожает и России. США выводят часть военного контингента из Германии, распределяя его по странам Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе в Грецию. Таким образом, США наращивают свое присутствие в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, пытаясь уменьшить влияние России в данном регионе и вытеснить ее из Средиземноморья.

Но основную опасность новая военная база все же представляет для Турции, считает автор.

Создание базы можно рассматривать как ход, который умалит стратегическую ценность турецких проливов за счет возникновения новой линии Александруполис — Болгария — Румыния. Таким образом США будут меньше нуждаться в Турции в конкурентной борьбе с Россией и, следовательно, смогут легче занять позицию на стороне Греции

- подводит он итог.