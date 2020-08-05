«Самые эффективные в мире»: начинается создание систем ПРО «Железный купол» для нужд США

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Стало известно о формировании совместного предприятия, организованного израильской компанией RAD (Rafael Advanced Defense) и американской Raytheon Technologies. Совместное предприятие начинает заниматься созданием системы ПРО «Железный купол» израильской разработки для нужд США.

Новое партнёрство получило название RRAPS (Raytheon-Rafael Area Protection Systems). В рамках этого партнёрства будут создаваться не только пусковые установки, но и противоракеты SkyHunter (противоракета «Тамир» в версии для США). Такие средства поражения способны перехватывать ракеты различного типа, включая крылатые. Также ракеты «Железного купола» позволяют сбивать беспилотники и некоторые боеприпасы, выпущенные с помощью наземных вооружений.

Это будет первый проект по созданию системы ПРО «Железный купол» за пределами Израиля.

В Израиле утверждают, что системы противоракетной обороны «Железный купол» являются «самыми эффективными в мире». Если верить израильским производителям, то коэффициент удачных перехватов «Iron Dome» превышает 90%. Здесь нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев система ПРО «Железный купол» в Израиле применяется в случае обстрелов со стороны сектора Газа. При этом ракеты, выпускаемые представителями ХАМАС, откровенно говоря, вряд ли можно отнести к продвинутым и по-настоящему современным.

Однако в США считают, что именно «Железный купол» станет временным средством для защиты тех или иных объектов от крылатых ракет, а также от миномётных обстрелов и налётов беспилотников.

В Конгрессе США слышны призывы к администрации Трампа направить системы ПРО «Железный купол» на Ближний Восток – например, в Багдад. Отмечается, что «это поможет выстроить защиту от иранских ракет».

По последним сведениям, первые системы ПРО «Железный купол» США получат в конце текущего года.