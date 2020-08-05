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Интерфакс-АВН

США продолжат защищаться от Китая - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Вашингтон принимает меры по борьбе с влиянием Китая в США в соответствии с распоряжениями президента страны Дональда Трампа, сообщил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Коммунистическая партия Китая ... проводит шпионские операции внутри США, пытается оказывать серьезное влияние на лидеров американского бизнеса, на американских конгрессменов, членов городских советов", - заявил Помпео в видеообращении, опубликованном в твиттере.

"Президент Трамп впервые сказал "хватит", "мы собираемся исправить это", он дал нам все указания", - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что усилия Китая направлены на то, чтобы "подорвать американскую демократию" и поставить под угрозу народ США, добавив, что администрация Трампа уже начала борьбу с влиянием Китая.

"И вы уже видели, как мы работаем над этим: что мы сделали с (китайским - ИФ) консульством в Хьюстоне", - напомнил Помпео.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Вашингтон продолжит "защищать американский народ" от операций Китая.

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщала ранее о том, что 22 июля было принято решение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту американской интеллектуальной собственности.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. В середине июля генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

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Китай
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Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
ИТ
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