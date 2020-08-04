Военный эксперт: БПЛА "Охотник" – машина внушительная

Новейший ударный беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал об уникальных возможностях аппарата.

Поставки новейшего ударного беспилотника "Охотник" Воздушно-космическим войскам РФ могут начаться в 2024 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть "влево" – так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", – приводит слова Слюсаря РИА Новости.

БПЛА "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

В сентябре 2019 года С-70 "Охотник" совершил совместный полет с Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях БПЛА.

"Машина эта достаточно внушительная, сделанная по принципу "летающее крыло", ее скорость – не менее тысячи километров в час, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн. Дальность полета достаточно серьезная – около 6 тысяч километров. У "Охотника" будет больше дюжины различных боеприпасов – это ракеты и бомбы. Пожалуй, ни один наш российский самолет не владеет такими мощными электронными мозгами, как "Охотник". Поскольку эта машина беспилотная, она нуждается в очень четком управлении с земли, и для этого у нее на борту должны быть очень послушные системы, и они присутствуют. Сейчас машину прогоняют во всех режимах. Если наши ВКС приобретут такую машину, то российская армия и по этой части выйдет в разряд одной из самых высокотехнологичных армий мира. С обретением "Охотника" мы достаточно серьезно усилим свой военно-воздушный кулак", – сказал Виктор Баранец.