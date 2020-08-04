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Военное обозрение

Редкий случай ускорения работ: сроки постановки на вооружение БПЛА «Охотник» сдвигаются

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе доклада президенту России Владимиру Путина руководитель ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь рассказал о продолжающихся работах по созданию первого ударного российского беспилотника «Охотник». Напомним, что ранее беспилотник начинал создаваться в рамках программы С-70, из-за чего по сей день перспективный БПЛА называют С-70 «Охотник».

По словам Юрия Слюсаря, Минобороны России поставило задачу по максимальному сжатию сроков проведения ОКР (опытно-конструкторских работ). Это, по словам главы ОАК, позволит осуществить поставки первых ударных БПЛА «Охотник» в ВКС РФ в начале 2024 года.

Напомним, что ранее, говоря о сроках, ответственные за реализацию проекта лица, называли 2025 год в качестве года постановки на вооружение первого тяжёлого беспилотника ударного типа.

Фактически это редкий случай для дня сегодняшнего, когда работы по перспективным вооружениям в нашей стране ускоряются.

На данный момент известно о том, что первая беспилотная машина ударного типа «Охотник» поступит на вооружение с обычным (не плоским) соплом. При этом ранее сообщалось, что рассматривается вариант модернизированной версии «Охотника», когда он может получить как новый авиационный двигатель, так и плоское сопло. Основной упор в этом случае будет делаться на реализацию технологии пониженной заметности.

Одно из назначений БПЛА «Охотник» состоит в прорыве противовоздушной обороны противника. При этом, как уже показали лётные испытания, тяжёлый ударный дрон способен действовать в связке с истребителем нового поколения Су-57. Таким образом, перспективный российский истребитель будет способен выступать в роли командного центра для нескольких БПЛА С-70 «Охотник», что позволит существенно повысить эффективность проведения боевой операции.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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