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Интерфакс-АВН

Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше

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Леонид Ивашов
Леонид Ивашов.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Размещение в Польше дополнительного контингента из 1 тыс. американских военных не представляет большой опасности для России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Я бы вообще не обращал на это внимания на государственном уровне. Для нас в этом никакой особой угрозы нет", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

По его словам, размещая дополнительные силы в Польше, США пытаются спровоцировать Россию на ответные шаги, ухудшить отношения России с европейскими странами.

"Этот шаг США можно рассматривать как провокацию. Американцы эту 1 тыс. разместят и мы, не дай Бог, в ответ какие-нибудь ракетные установки поставим или еще что-то. Это как раз то, что нужно американцам: рассорить нас с Европой", - сказал Ивашов.

"США меняют стратегию. Раньше все вопросы с европейцами США решали через военный комитет или совет НАТО. Сегодня США начали работать на двусторонней основе - с поляками, с прибалтийскими странами, пытаются подтянуть под свои интересы Швецию, Финляндию", - сказал Ивашов.

США в понедельник договорились о переброске на ротационной основе в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных.

Это позволит эффективнее сдерживать Россию, заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер. "Соглашение (с Польшей, - "ИФ") позволит усилить сдерживание России. Также оно укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций", - сказал Эспер.

Министр обороны США сказал, что такое же влияние окажет и недавнее решение США вывести часть сил из ФРГ и направить их частично домой, а частично - в другие страны Европы.

Между тем на прошлой неделе первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил "Интерфаксу", что Россия отреагирует на усиление военной группировки США в Польше и странах Балтии.

"Если мы увидим, что угроза действительно возрастает, вы же понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки. Мы примем контрмеры", - сказал Красов.

"США опять разыгрывают российский вопрос в преддверии своих выборов. Европейские страны разыгрывают мнимую российскую угрозу в надежде получить какие-то дополнительные ресурсы", - сказал Красов. "Нас серьезно беспокоит, что американские военнослужащие перемещаются к границам Российской Федерации - в Польшу и Прибалтику. В регионе и так много военнослужащих США и других стран НАТО", - заявил он.

В июне начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской заявил, что российские военные фиксируют рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи границ России, в том числе в Арктике.

"Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой "о российской агрессии", продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", - сказал тогда Рудской. Он заявил о наращивании США инфраструктуры системы противоракетной обороны в Восточной и Северной Европе.

Как сообщал "Интерфакс", за последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-ой гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

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