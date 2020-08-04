Усиление боевого потенциала США у границ РФ вынуждает Москву на серьёзные ответные меры - военный эксперт

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Переброска тысячи американских военных в Польшу не представляет серьёзной опасности для России, но подтверждает нацеленность США на системное усиление своего военного потенциала вблизи границ РФ, и это неизбежно приведёт к наращиванию боевых возможностей Вооружённых сил РФ на потенциально опасных направлениях, считает военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырёв.

"Сама по себе эта тысяча военнослужащих в дополнение к уже находящемуся в Польше американскому контингенту серьёзной опасности для нашей страны не представляет. Но, безусловно, Россия будет реагировать на новые военные опасности, которые неуклонно нарастают в результате последовательной деятельности США на этом направлении", - заявил "Интерфаксу" в понедельник Богатырёв, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ.

При этом собеседник агентства отметил, что важна заявленная Пентагоном цель - создание приближенного к российским границам командования для лучшей разведдеятельности и управления войсками НАТО стран Восточной Европы и Балтии.

"Понятно ведь, что приближение пунктов управления к линии соприкосновения противоборствующих сторон - это подготовка агрессии", - считает эксперт.

По его оценке, "такая деятельность США, направленная на придание НАТО более агрессивного характера, в конечном итоге вынудит Россию максимально мобилизовать свои военные возможности на опасных направлениях".

"Это наращивание возможностей всех видов разведки, оснащение самыми современными высокоточными ударными комплексами и системами поражения большой мощности войск Западного военного округа, Балтийского флота и Воздушно-космических сил. Эти и другие меры убедительно подтвердят возможность России на такие ответно-встречные удары, которые остановят любого агрессора", - сказал Богатырёв.

Ранее в понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что решение США перебросить на ротационной основе дополнительно 1 тыс. военных в Польшу позволит эффективнее сдерживать Россию.

"Соглашение (с Польшей, - "ИФ") позволит усилить сдерживание России. Также оно укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций", - отмечалось в заявлении Эспера.