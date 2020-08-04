Войти
Интерфакс-АВН

Усиление боевого потенциала США у границ РФ вынуждает Москву на серьёзные ответные меры - военный эксперт

631
0
0
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Переброска тысячи американских военных в Польшу не представляет серьёзной опасности для России, но подтверждает нацеленность США на системное усиление своего военного потенциала вблизи границ РФ, и это неизбежно приведёт к наращиванию боевых возможностей Вооружённых сил РФ на потенциально опасных направлениях, считает военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырёв.

"Сама по себе эта тысяча военнослужащих в дополнение к уже находящемуся в Польше американскому контингенту серьёзной опасности для нашей страны не представляет. Но, безусловно, Россия будет реагировать на новые военные опасности, которые неуклонно нарастают в результате последовательной деятельности США на этом направлении", - заявил "Интерфаксу" в понедельник Богатырёв, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ.

При этом собеседник агентства отметил, что важна заявленная Пентагоном цель - создание приближенного к российским границам командования для лучшей разведдеятельности и управления войсками НАТО стран Восточной Европы и Балтии.

"Понятно ведь, что приближение пунктов управления к линии соприкосновения противоборствующих сторон - это подготовка агрессии", - считает эксперт.

По его оценке, "такая деятельность США, направленная на придание НАТО более агрессивного характера, в конечном итоге вынудит Россию максимально мобилизовать свои военные возможности на опасных направлениях".

"Это наращивание возможностей всех видов разведки, оснащение самыми современными высокоточными ударными комплексами и системами поражения большой мощности войск Западного военного округа, Балтийского флота и Воздушно-космических сил. Эти и другие меры убедительно подтвердят возможность России на такие ответно-встречные удары, которые остановят любого агрессора", - сказал Богатырёв.

Ранее в понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что решение США перебросить на ротационной основе дополнительно 1 тыс. военных в Польшу позволит эффективнее сдерживать Россию.

"Соглашение (с Польшей, - "ИФ") позволит усилить сдерживание России. Также оно укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций", - отмечалось в заявлении Эспера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Похожие новости
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
01.07.2016
В Западном округе - перемены
18.12.2014
Российское ядерное оружие приближается к НАТО
31.10.2013
Москва перебрасывает ракеты на Запад
19.06.2013
Страшный сон литовцев
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами