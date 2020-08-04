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Российская газета

Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"

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Источник изображения: Алексей Моисеев

В многочисленном семействе многоцелевых автомобилей "Тигр" пополнение - создан вариант в виде высокоманевренного багги. Как сообщили "РГ" в ООО "Военно-промышленная компания", эта версия впервые будет представлена на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Техника подобного класса отличается повышенной мобильностью и проходимостью, она обладает способностью на высокой скорости преодолевать участки пересеченной местности. Действующие на таком транспорте военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, в том числе крупнокалиберные, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Как отметил администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин, машины такого класса хорошо зарекомендовали себя во многих вооруженных силах, они нашли применение в воздушно-десантных и штурмовых частях, а также в разведывательных подразделениях и спецназе.

Возможность "Тигра" трансформироваться уже давно никого не удивляет, особенно после того, как было создано шасси ВПК-233136. Например, заказчик может выбрать двигатели мощностью 215, 240 и 300 л.с., механическую или автоматическую коробку передач, другие опции.

На минувшей неделе также стало известно о создании еще одного типа военных багги - на основе легкого броневика "Стрела". Информацию об этом озвучил в интервью газете "Красная звезда" командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

На платформе этого новейшего автомобиля, кроме того, спроектирована амфибия, которая будет продемонстрирована в экспозиции ВПК во время проведения форума "Армия-2020".


Алексей Моисеев

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3 комментария
№1
04.08.2020 02:19
Супер. Мечта всех военных для личных нужд, еще и хрен купишь, только по великому Блату.
Ну ГалкинД.А.(нач.СД ОАО"ВПК" МО ЛО ДЕЦ!)
Он более популярный, такой оружейный-брательник Максим.
Даст большую жизнь МИ-38 и Ил-112, Ми-8/117 само-собой. Просится строить отдельно суперавтозавод в Арзамасе, участие всех предприятий ВПК РФ.

Года два назад, было дело, уговаривал "ВПК" применить раму и использовать вес корпуса автомобиля выше её  для уменьшения отдачи собственным весом(патент бесплатно) , пока была задача от 30мм сохранить сам корпус"Тигра" и уменьшить вес за счет капота и дверей из легких сплавов.
Так-что успех бронеавтомобиля радует шибко, такой 10 тысячный"Бардак"-нео ждем. Звать его будем "Галкин" в честь генерала( думаю, что это была его идея).
0
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№2
04.08.2020 12:59

Сделали бы на базе универсальной платформы "Бумеранг" гражданский плавающий 8х8 вездеход без брони и с окнами по всему периметру корпуса, как альтернатива вахтовым КАМАЗ-ам, УРАЛ-ам, ЗиЛ-ам:

покатался недавно на подобном по Камчатке, но там не на 20 мест, там покороче салон был. Проходимость часто на грани - побольше бы её, переплыть речку надо, а никак. Не только вахтовиками, но и группами туристов, частными лицами может быть востребован такой вариант ("Бумеранг" без брони, с окнами), полагаю. Без брони он сильно легче был бы - заметно лучше проходимость была бы. Если ещё на шоссе можно было отключать часть осей для экономии горючего - ещё интересней было бы. А может ещё и модный электрический вариант забабахать - там и ускорение можно было бы иметь как у легковушки.

+1
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№3
04.08.2020 13:33
Плавные надо бы обводы вместо углов на кузове "Стрелы". Опасно и некрасиво, тов.Красовицкий!
0
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