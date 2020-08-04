Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"

В многочисленном семействе многоцелевых автомобилей "Тигр" пополнение - создан вариант в виде высокоманевренного багги. Как сообщили "РГ" в ООО "Военно-промышленная компания", эта версия впервые будет представлена на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Техника подобного класса отличается повышенной мобильностью и проходимостью, она обладает способностью на высокой скорости преодолевать участки пересеченной местности. Действующие на таком транспорте военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, в том числе крупнокалиберные, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Как отметил администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин, машины такого класса хорошо зарекомендовали себя во многих вооруженных силах, они нашли применение в воздушно-десантных и штурмовых частях, а также в разведывательных подразделениях и спецназе.

Возможность "Тигра" трансформироваться уже давно никого не удивляет, особенно после того, как было создано шасси ВПК-233136. Например, заказчик может выбрать двигатели мощностью 215, 240 и 300 л.с., механическую или автоматическую коробку передач, другие опции.

На минувшей неделе также стало известно о создании еще одного типа военных багги - на основе легкого броневика "Стрела". Информацию об этом озвучил в интервью газете "Красная звезда" командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

На платформе этого новейшего автомобиля, кроме того, спроектирована амфибия, которая будет продемонстрирована в экспозиции ВПК во время проведения форума "Армия-2020".

Алексей Моисеев