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ТАСС

Учения ВМФ России "Океанский щит - 2020" начались на Балтике

Разделы: Флот
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Учения «Океанский щит – 2019» в Балтийском море с участием 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, 10 634 человек личного состава ВС РФ
Учения «Океанский щит – 2019» в Балтийском море с участием 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, 10 634 человек личного состава ВС РФ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Как рассказали в Минобороны, в ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военно-морские учения "Океанский щит - 2020" с участием более 30 кораблей начались в Балтийском море. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военно-морские учения "Океанский щит-2020" начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, в них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Как уточнили в министерстве, в ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

На первом этапе боевые корабли вышли из пунктов базирования, с привлечением минно-тральных кораблей отработали противоминные задачи, после чего завершили развертывание в назначенных районах Балтики.

"В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов", - добавили в Минобороны.

По завершении основной фазы маневров корабли и суда перейдут в места постоянного базирования на Балтике, а также на Северный и Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

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