Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и расширенные боевые возможности, доложил генеральный директор публичного акционерного общества "Объединённая авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь в ходе рабочей встречи президенту РФ Владимиру Путину.

"Это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-22М3. Это старт, по большому счету, это аэродинамический облик. Машина абсолютно новая, новый состав бортового оборудования, радиоэлектронный комплекс, бортовой комплекс оборудован, штанговая заправка. То есть это принципиально новая машина с расширенными боевыми возможностями под новейшее наше вооружение", - сказал Слюсарь.

В марте этого года в воздух поднялся уже второй опытный образец Ту-22М3М, сообщала пресс-служба "Туполева". Самолёт взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода (филиал "Туполева", входит в ОАК). Первый опытный образец Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года.

В августе 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что в 2020 году должны начаться государственные совместные испытания (ГСИ) Ту-22М3М с участием двух самолётов. Он отметил, что параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолёты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года. "Ту-22М3М - реально новая машина, от предыдущей модификации остался только планер. В самолёте установлен новый комплекс цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, который в значительной степени унифицирован с Ту-160М, новая система радиоэлектронного противодействия, новый комплекс связи, новый локатор, новый комплекс обороны. Проведены доработки по планеру, позволяющие продлить назначенный срок службы самолёта", - отметил Слюсарь.

О том, что на Ту-22М3М вернут штанги дозаправки топливом в воздухе, ранее сообщал источник "Интерфакса". Это позволит значительно увеличить боевой радиус применения и дальность его полёта - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами. После подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) эти штанги были сняты со строевых самолётов Ту-22М3, а на новых уже не устанавливались.

В настоящее время дальность полёта строевого Ту-22М3 составляет до 6 тыс. км, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тыс. км.