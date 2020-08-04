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Интерфакс-АВН

Боевые возможности глубоко модернизированного "стратега" Ту-95МСМ выросли вдвое - глава ОАК

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Стратегические бомбардировщики Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Боевые возможности стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС после глубокой модернизации увеличились в два раза, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь президенту РФ Владимиру Путину.

"Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - заявил Слюсарь на встрече с Путиным.

По его словам, в ходе глубокой модернизации также был переделан планер самолёта - усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера.

"После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути", - сказал Слюсарь.

Как сообщал "Интерфакс", испытания Ту-95МСМ должны были начаться в 2019 году.

"В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Возглавлявший "Туполев" Александр Конюхов ранее заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнется в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева, входит в ОАК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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