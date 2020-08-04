Глава ОАК рассказал Путину о трудностях с продвижением истребителей Су-35 на экспорт

Пять первых построенных для ВВС Египта истребителей Су-35 (бортовые номера с "9210" по "9214") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020.

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Авиастроители сталкиваются с трудностями при продвижении истребителей Су-35 на экспорт, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Если взять еще во внимание планируемые контакты по линии военно-технического сотрудничества: Су-35, я неоднократно вам докладывал, на наш взгляд, это лучший самолет. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей", - сказал Слюсарь президенту РФ Владимиру Путину на встрече в понедельник.

"Наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление - и политическое, и санкционное, и персонализированное", - пояснил он.