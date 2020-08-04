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Военное обозрение

В Индии собираются в течение десятилетия преодолеть проблемы для создания гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

В индийских СМИ вышел материал, в котором рассказывается о планах по созданию гиперзвукового оружия. На семинаре, который носил название «Проблемы в авиационных гиперзвуковых технологиях», было заявлено, что в течение ближайшего десятилетия «будут преодолены основные технологические проблемы», связанные с созданием гиперзвуковых глиссирующих блоков (HGV).

На том же семинаре прозвучал доклад, в котором утверждается, что к 2050 году Индия создаст (ни много ни мало) гиперзвуковой самолёт, способный добраться из Нью-Дели до Нью-Йорка менее чем за два часа.

Основной технологической проблемой, которую предстоит преодолеть индийским учёным, как было озвучено на семинаре, является «температурная» - в том плане, что при гиперзвуковом полёте материалы корпуса ракеты или самолёта нагреваются до температур около 1800 градусов по Цельсию. Озвученная задача – поиск материалов, способных выдерживать высокие температуры. Этим, как отмечено, занимаются специалисты Оборонно-металлургической исследовательской лаборатории.

При этом отмечается, что за пределами Индии эта проблема частично решена, и добавляется, что теперь её предстоит преодолеть с помощью разработки индийских технологий. Утверждается, что исследования в этом направлении упомянутая лаборатория ведёт около 15 лет.

Новая гиперзвуковая ракета, как было указано на семинаре, позволит индийским военным поражать боевые корабли, командные пункты противника, даст возможность увеличить радиус применения средств военной авиации и флота.

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Страны
Индия
Проекты
ГЗЛА
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