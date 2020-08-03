Войти
bmpd.livejournal.com

Первый полет модернизированного самолета Ан-2 с двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-67B

803
0
+1

Оригинал взят у коллеги igor113 в Первый полет самолета Легенда-570 с PT6 31 июля 2020 года.

31 июля 2020 года в Новосибирске СибНИА на аэродроме "Ельцовка" НАЗ им. В. П. Чкалова, под управлением экипажа в составе: КВС заслуженный летчик-испытатель Владимир Евгеньевич Барсук, второй пилот летчик-испытатель Мосейкин Игорь Александрович и ведущий инженер по летным испытаниям летчик-испытатель Морозов Максим Вениаминович, впервые подняло в воздух самолет Легенда-570. Самолет является глубокой модернизацией классического самолета Ан-2 (ТВС-2МС) ремоторизированного турбовинтовым двигателем PT6. Можно сказать, что это уже новый самолет сохранивший основные черты Ан-2. Главный конструктор самолета Вячеслав Трунов. Самолет создается для Монголии.

В посте использованы фотографии Сергея Олеговича Иванцова и видео Кожабергенова Ильяса Жумабаевича.

СибНИА и все о нем...

Интересные авиационные события ч2.

сайт самолета

На самолете установлен один турбовинтовой двигатель PT6A-67B, изготовитель Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с PT6A-67B - двухвальный двигатель со свободной турбиной. Для привода воздушного винта (вращающегося по часовой стрелке) используется двухступенчатый редуктор, уменьшающий частоту вращения до 1700 об/мин. За ним по бокам установлено два выхлопных патрубка.

Двигатель закрыт капотом. Масло охлаждается в масляно-воздушном радиаторе, установленном в правой части капота двигателя.

Марки топлива - керосин Т-1, ТС-1.

Экипаж: КВС Владимир Барсук, второй пилот Игорь Мосейкин, ведущий инженер по летным испытаниям Максим Морозов. Ранее, 30 июля 2020 года, самолет под управлением этого же экипажа совершил подлеты на высоту до 1 метра....

Красивый самолет.

Форма капота отличается как мне кажется от подобной с Honeywell?

Главный программист Артем Лукьянов.

Стойка СБИ

Самолет буксируют к месту запуска.

Общая ёмкость баков 1700 л.

Пробежки по полосе...

Самолет готов к взлету...

В воздухе.

Еще

Полет по кругу.

Фото 16.

Проход над полосой.

Приветствие от второго пилота:-)))

Фото 20.

И посадка...

Полет прошел успешно.

Слева-направо: Александр Кузнецов, Сергей Иванцов, Владимир Драгочинский, Игорь Мосейкин, Ксения Берговина, Владимир Артикульный, Владимир Барсук, Вячеслав Трунов, Михаил Соболев, Павел Ракитин, Валерий Ерохин, Максим Морозов, Алексей Окутин, Борис Масловский, Валерий Фесиков.

А я со своей стороны поздравляю коллектив СибНИА с таким знаковым событием!!!!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.09.2019
Россия выбрала создателя замены Ан-2
09.11.2018
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
19.04.2018
Дмитрий Рогозин: "У нас есть на чем летать!"
06.09.2017
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
16.07.2012
«Меня удивляет, что мы себя до сих пор сравниваем с Boeing и Airbus»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок