Первый полет модернизированного самолета Ан-2 с двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-67B

Оригинал взят у коллеги igor113 в Первый полет самолета Легенда-570 с PT6 31 июля 2020 года.

31 июля 2020 года в Новосибирске СибНИА на аэродроме "Ельцовка" НАЗ им. В. П. Чкалова, под управлением экипажа в составе: КВС заслуженный летчик-испытатель Владимир Евгеньевич Барсук, второй пилот летчик-испытатель Мосейкин Игорь Александрович и ведущий инженер по летным испытаниям летчик-испытатель Морозов Максим Вениаминович, впервые подняло в воздух самолет Легенда-570. Самолет является глубокой модернизацией классического самолета Ан-2 (ТВС-2МС) ремоторизированного турбовинтовым двигателем PT6. Можно сказать, что это уже новый самолет сохранивший основные черты Ан-2. Главный конструктор самолета Вячеслав Трунов. Самолет создается для Монголии.

В посте использованы фотографии Сергея Олеговича Иванцова и видео Кожабергенова Ильяса Жумабаевича.

СибНИА и все о нем...

Интересные авиационные события ч2.

сайт самолета

На самолете установлен один турбовинтовой двигатель PT6A-67B, изготовитель Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с PT6A-67B - двухвальный двигатель со свободной турбиной. Для привода воздушного винта (вращающегося по часовой стрелке) используется двухступенчатый редуктор, уменьшающий частоту вращения до 1700 об/мин. За ним по бокам установлено два выхлопных патрубка.

Двигатель закрыт капотом. Масло охлаждается в масляно-воздушном радиаторе, установленном в правой части капота двигателя.

Марки топлива - керосин Т-1, ТС-1.

Экипаж: КВС Владимир Барсук, второй пилот Игорь Мосейкин, ведущий инженер по летным испытаниям Максим Морозов. Ранее, 30 июля 2020 года, самолет под управлением этого же экипажа совершил подлеты на высоту до 1 метра....

Красивый самолет.

Форма капота отличается как мне кажется от подобной с Honeywell?

Главный программист Артем Лукьянов.

Стойка СБИ

Самолет буксируют к месту запуска.

Общая ёмкость баков 1700 л.

Пробежки по полосе...

Самолет готов к взлету...

В воздухе.

Еще

Полет по кругу.

Фото 16.

Проход над полосой.

Приветствие от второго пилота:-)))

Фото 20.

И посадка...

Полет прошел успешно.

Слева-направо: Александр Кузнецов, Сергей Иванцов, Владимир Драгочинский, Игорь Мосейкин, Ксения Берговина, Владимир Артикульный, Владимир Барсук, Вячеслав Трунов, Михаил Соболев, Павел Ракитин, Валерий Ерохин, Максим Морозов, Алексей Окутин, Борис Масловский, Валерий Фесиков.

А я со своей стороны поздравляю коллектив СибНИА с таким знаковым событием!!!!