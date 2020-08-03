Первый полет модернизированного самолета Ан-2 с двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-67B

Оригинал взят у коллеги igor113 в Первый полет самолета Легенда-570 с PT6 31 июля 2020 года.
31 июля 2020 года в Новосибирске СибНИА на аэродроме "Ельцовка" НАЗ им. В. П. Чкалова, под управлением экипажа в составе: КВС заслуженный летчик-испытатель Владимир Евгеньевич Барсук, второй пилот летчик-испытатель Мосейкин Игорь Александрович и ведущий инженер по летным испытаниям летчик-испытатель Морозов Максим Вениаминович, впервые подняло в воздух самолет Легенда-570. Самолет является глубокой модернизацией классического самолета Ан-2 (ТВС-2МС) ремоторизированного турбовинтовым двигателем PT6. Можно сказать, что это уже новый самолет сохранивший основные черты Ан-2. Главный конструктор самолета Вячеслав Трунов. Самолет создается для Монголии.
В посте использованы фотографии Сергея Олеговича Иванцова и видео Кожабергенова Ильяса Жумабаевича.
Интересные авиационные события ч2.
На самолете установлен один турбовинтовой двигатель PT6A-67B, изготовитель Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с PT6A-67B - двухвальный двигатель со свободной турбиной. Для привода воздушного винта (вращающегося по часовой стрелке) используется двухступенчатый редуктор, уменьшающий частоту вращения до 1700 об/мин. За ним по бокам установлено два выхлопных патрубка.
Двигатель закрыт капотом. Масло охлаждается в масляно-воздушном радиаторе, установленном в правой части капота двигателя.
Марки топлива - керосин Т-1, ТС-1.
Экипаж: КВС Владимир Барсук, второй пилот Игорь Мосейкин, ведущий инженер по летным испытаниям Максим Морозов. Ранее, 30 июля 2020 года, самолет под управлением этого же экипажа совершил подлеты на высоту до 1 метра....
Красивый самолет.
Форма капота отличается как мне кажется от подобной с Honeywell?
Главный программист Артем Лукьянов.
Стойка СБИ
Самолет буксируют к месту запуска.
Общая ёмкость баков 1700 л.
Пробежки по полосе...
Самолет готов к взлету...
В воздухе.
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Полет по кругу.
Фото 16.
Проход над полосой.
Приветствие от второго пилота:-)))
Фото 20.
И посадка...
Полет прошел успешно.
Слева-направо: Александр Кузнецов, Сергей Иванцов, Владимир Драгочинский, Игорь Мосейкин, Ксения Берговина, Владимир Артикульный, Владимир Барсук, Вячеслав Трунов, Михаил Соболев, Павел Ракитин, Валерий Ерохин, Максим Морозов, Алексей Окутин, Борис Масловский, Валерий Фесиков.
А я со своей стороны поздравляю коллектив СибНИА с таким знаковым событием!!!!