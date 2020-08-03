Войти
Интерфакс-АВН

Таиланд из-за заражения солдат COVID-19 на Гавайях приостановил с США тренировки военных - Минобороны

499
0
0
Бронетранспортёр Stryker в Таиланде.
Бронетранспортёр Stryker в Таиланде.
Источник изображения: defence-blog.com

Гонконг. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Таиланд приостановил реализацию планов совместных тренировок своих военнослужащих с американскими после того, как у девяти тайских солдат, вернувшихся с Гавайев, был выявлен коронавирус, сообщило тайское Минобороны.

В сообщении министерства отмечается, что заразившиеся военные были в составе группы из 151 тайского офицера, которые вернулся с тренировки Lightning Forge 2020 с американскими солдатами на Гавайях в течение первых трех недель июля.

"Армия приостановила все планы по направлению войск за границу до тех пор, пока ситуация не улучшится", - заявил официальный представитель министерства обороны Конгчеп Тантаванич. По его словам, кроме США Таиланд не планирует проводить совместные учения с другими странами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
20.04.2020
Лечиться на море: как будет работать госпитальное судно «Иртыш»
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
15.11.2017
Зияющие широты
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
20.02.2016
Неколокольные интересы России
23.09.2013
Оружейные перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок