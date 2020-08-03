Таиланд из-за заражения солдат COVID-19 на Гавайях приостановил с США тренировки военных - Минобороны

Гонконг. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Таиланд приостановил реализацию планов совместных тренировок своих военнослужащих с американскими после того, как у девяти тайских солдат, вернувшихся с Гавайев, был выявлен коронавирус, сообщило тайское Минобороны.

В сообщении министерства отмечается, что заразившиеся военные были в составе группы из 151 тайского офицера, которые вернулся с тренировки Lightning Forge 2020 с американскими солдатами на Гавайях в течение первых трех недель июля.

"Армия приостановила все планы по направлению войск за границу до тех пор, пока ситуация не улучшится", - заявил официальный представитель министерства обороны Конгчеп Тантаванич. По его словам, кроме США Таиланд не планирует проводить совместные учения с другими странами.