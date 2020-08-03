Войти
Военное обозрение

У маршала Хафтара угрожают иностранным кораблям и самолётам, пересекающим границы без согласования с ЛНА

359
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В МИД России проанонсировали новую встречу между российскими и турецкими представителями, которая будет касаться вопросов ливийского урегулирования. Напомним, что на данный момент силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа, поддерживаемые Анкарой, остановились к западу от Сирта и не решаются на дальнейшее продвижение. Ранее из Египта в адрес ПНС и протурецких боевиков прозвучала угроза: если линия Сирт – Аль-Джуфра будет пересечена, то Египет введёт в Ливию войска.

Тем временем из Ливии приходят сообщения о том, что командование Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара выступает с предупреждением. Генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил о том, что страны, корабли или средства авиации которых приближаются к ливийским границам, обязаны сообщать об этом силам ЛНА. По словам генерала аль-Мисмари, это будет свидетельством того, что направляющиеся через воздушные или морские границы Ливии самолёты и суда (корабли) не используются в целях, которые могут быть связаны с новой эскалацией конфликта.

Ахмед аль-Мисмари:

Чтобы избежать эскалации, корабли и самолёты должны сообщать о своих намерениях силам Ливийской национальной армии.

Можно говорить о том, что заявление аль-Мисмари направлено в первую очередь в адрес Турции. Эта страна направляет в Ливию оружие, боеприпасы, амуницию для боевиков, которые воюют на стороне сил правительства национального согласия.

В ЛНА отмечают, что если корабли или самолёты, входящие в воздушное пространство или территориальные воды Ливии, не будут переходить к координации дальнейших действий с ЛНА, проигнорируют выход на связь, то ЛНА может применить против них все имеющиеся средства. В ПНС назвали это "явными угрозами, которые нельзя оставлять без внимания со стороны международной общественности".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Россия
Турция
Похожие новости
17.01.2020
Эрдоган заявил о начале развёртывания турецких войск в Ливии
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
16.04.2012
Гонка вооружений на Ближнем Востоке провоцирует новые войны и внутренние конфликты
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
18.04.2011
Новости СКБ-2011. В мае пройдет Салон "Комплексная безопасность"
10.09.2010
Россия к 2014-2015 гг. укрепит свои позиции на рынке неатомных подводных лодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок