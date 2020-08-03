У маршала Хафтара угрожают иностранным кораблям и самолётам, пересекающим границы без согласования с ЛНА

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В МИД России проанонсировали новую встречу между российскими и турецкими представителями, которая будет касаться вопросов ливийского урегулирования. Напомним, что на данный момент силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа, поддерживаемые Анкарой, остановились к западу от Сирта и не решаются на дальнейшее продвижение. Ранее из Египта в адрес ПНС и протурецких боевиков прозвучала угроза: если линия Сирт – Аль-Джуфра будет пересечена, то Египет введёт в Ливию войска.

Тем временем из Ливии приходят сообщения о том, что командование Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара выступает с предупреждением. Генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил о том, что страны, корабли или средства авиации которых приближаются к ливийским границам, обязаны сообщать об этом силам ЛНА. По словам генерала аль-Мисмари, это будет свидетельством того, что направляющиеся через воздушные или морские границы Ливии самолёты и суда (корабли) не используются в целях, которые могут быть связаны с новой эскалацией конфликта.

Ахмед аль-Мисмари:

Чтобы избежать эскалации, корабли и самолёты должны сообщать о своих намерениях силам Ливийской национальной армии.

Можно говорить о том, что заявление аль-Мисмари направлено в первую очередь в адрес Турции. Эта страна направляет в Ливию оружие, боеприпасы, амуницию для боевиков, которые воюют на стороне сил правительства национального согласия.

В ЛНА отмечают, что если корабли или самолёты, входящие в воздушное пространство или территориальные воды Ливии, не будут переходить к координации дальнейших действий с ЛНА, проигнорируют выход на связь, то ЛНА может применить против них все имеющиеся средства. В ПНС назвали это "явными угрозами, которые нельзя оставлять без внимания со стороны международной общественности".