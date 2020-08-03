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Интерфакс-АВН

Медведев поздравил ВДВ с 90-летием, "крылатая пехота" по сей день остается на передовой

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Источник изображения: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной их создания, сообщили в секретариате заместителя председателя Совбеза РФ в воскресенье.

"2 августа 1930 года во время учений под Воронежем советские парашютисты-десантники положили начало легендарному пути воздушно-десантных войск нашей страны. Героические страницы истории ВДВ напоминают о труднейших испытаниях, которые были пройдены "голубыми беретами" с огромной самоотверженностью, честью и достоинством", - отметил Медведев в своем поздравлении.

"Выполняя различные задачи в любой точке земного шара, отечественные десантники всегда демонстрировали мужество, верность долгу и несгибаемую волю к победе", - подчеркнул он.

По словам Медведева, "и сегодня наша "крылатая пехота" остается на передовой, высаживается там, где наиболее опасно и нужно четко действовать на опережение. Именно поэтому она по праву считается элитой российской армии, подвигами и достижениями которой гордятся государство и общество.

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Страны
Россия
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Медведев Дмитрий
Проекты
Военные учения
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