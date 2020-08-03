ВДВ в год своего 90-летия получат 600 единиц нового и модернизированного вооружения

К 1 января 2021 г. планируется превысить 70-процентный уровень обеспеченности современными образцами боевой техники

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантным войскам в воскресенье исполняется 90 лет, до конца текущего года они получат более 15 тыс. комплектов средств десантирования, свыше 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства радиоэлектронной борьбы, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - сообщил Сердюков в интервью, которое опубликовала газета "Красная звезда".

По словам командующего, в ВДВ 1 января 2021 года планируется "достичь уровня обеспеченности современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) более 70 процентов".

В конце декабря прошлого года Сердюков сообщал, что доля современной техники в ВДВ превысила 63%.

"Доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники на сегодня составляет более 63%, воздушно-десантной техники - 95%", - доложил Сердюков 27 декабря на селекторном совещании в Минобороны.

Между тем, в феврале командующий сообщал, что уровень современных ВВСТ в ВДВ России к концу года составит почти 68%.

"Выполнение заданий государственного оборонного заказа позволит к исходу 2019 года довести уровень современной техники и вооружения в ВДВ до 67,9 %", - сообщил Сердюков 22 февраля в интервью газете "Красная звезда".

ВДВ - род войск Вооружённых сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВДВ способны решать задачи любой сложности.

"Сегодня Воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности", - отметил Шойгу в субботу на военно-спортивном празднике, который прошёл на подмосковном полигоне "Алабино" в связи с 90-летием ВДВ.

В последние годы ВДВ существенно наращивали боевой потенциал.

В частности, в ноябре 2018 года военные сообщили о решении усилить войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале прошлого года Сердюков сообщил, что в 2018 году численность ВДВ была увеличена.