Южный военный округ сообщил о маневрах с участием 1,5 тыс. российских военнослужащих в Армении

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - На фоне обострения отношений между Ереваном и Баку военнослужащие российской базы в Армении провели учение с привлечением истребителей и беспилотников.

"В двустороннем батальонном тактическом учении с подразделениями российской военной базы в Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении Южного военного округа (ЮВО), которое поступило в "Интерфакс" в субботу.

В маневрах задействовано звено истребителей МиГ-29 российской авиабазы в Армении, которое "выполнило задачи огневого прикрытия батальонной тактической группы на горном полигоне "Алагяз".

"Летчики оперативно-тактической авиации в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения в горно-лесистой местности уничтожили командный пункт условного противника. Экипажи МиГ-29 выполнили летные задания в составе пар и звена с электронными пусками управляемых ракет по целям, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов разведывательно-ударного комплекса батальонной тактической группы соединения", - сообщил ЮВО.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

По данным ЮВО, батальонные тактические учения прошли одновременно на территории восьми регионов Северного Кавказа, Закавказья, Нижнего Поволжья и Дона, в том числе в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Волгоградской и Ростовской областях, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.