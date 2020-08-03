«Русские лётчики всегда были известны своей смелостью»: китайское Sohu рассказало о выполнении перехватов ВКС РФ

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Китайское издание Sohu вышло с материалом, где рассматриваются ситуации с осуществлением перехватов российскими истребителями самолётов ВВС и ВМС США. Автор отмечает, что в США часто заявляют о «небезопасных и непрофессиональных» действиях российских военных лётчиков, которые идут на выполнение перехвата.

Из статьи:

Такие заявления, доносящиеся из Вашингтона, говорят о том, что русские лётчики явно нащупали болевые точки военной авиации США.

В частности, приводится пример маневра, связанного с перехватом истребителем Су-35С патрульного противолодочного самолёта P-8A Poseidon над восточным Средиземноморьем. Автор рассказывает читателям о том, что российский пилот провёл Су-35С на большой скорости чуть более чем в 8 м перед носовой частью американского самолёта.

Из материала:

Такие действия русских пугают армию США.

При этом автор в китайском СМИ пишет о том, что «мощь российской боевой авиации существенно ниже мощи боевой авиации СССР, однако действия российских военных лётчиков показывают высокий уровень подготовки».

В Sohu:

Русские лётчики всегда были известны своей смелостью.

Отмечается, что действия, которые ВКС России предпринимают при перехвате самолётов США, «приводят к нокдауну для американцев». Автор считает, что это действенное средство против американских провокаций, которые часто осуществляются в тысячах км от американских воздушных границ. В материале приводится в пример и активность авиации ВВС (ВМС) США в Южно-Китайском море, на которую Пекин подыскивает свой ответ.