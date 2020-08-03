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Военное обозрение

Пресса Китая: Истребители Rafale превосходят Су-30МКИ, но им будет очень трудно противостоять J-20

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Источник изображения: topwar.ru

В китайском издании Global Times вышла статья военного эксперта Чжан Сюйфэна, который решил оценить боевую мощь полученных Индией французских истребителей «Рафаль». По словам китайского эксперта, в сравнении с истребителями J-20 ВВС НОАК истребители Rafale имеют существенный недостаток – «на них нет реализованной технологии стелс».

Из материала в СМИ Китая:

Rafale превосходит Су-30МКИ по некоторым характеристикам, но в любом случае оба этих самолёта относятся к 4-му поколению (третьему по китайской классификации – прим. «ВО»). Если сравнивать «Рафаль» с тем же Су-30МКИ именно по поколениям, то он продвинут примерно на четверть поколения. Но это не даёт каких-то существенных изменений.

Напомним, что 29 июля Индия получила 5 истребителей «Рафаль». Из Франции они осуществили перелёт на авиабазу Амбала ВВС Индии.

Чжан Сюйфэн:

Благодаря своему радару с АФАР, современному оружию и технологиям ограниченного стелса Rafale он сравним с самолётами своего поколения, используемых в Индии и других странах, но ему будет очень трудно противостоять истребителям пятого поколения, у которых технология стелс продвинутая - J-20.

В Индии не смогли не отреагировать на такую публикацию в китайской прессе. В частности, отмечается, что некоторое время назад истребитель Су-30МКИ обнаружил китайские J-20 «с их хвалёной системой стелс».

Кадры приземления истребителей "Рафаль" на базе ВВС Индии Амбала:

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Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
J-20
Rafale
Су-30
Су-30МК
Проекты
АФАР
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