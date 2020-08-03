Деньги на войну: в США хотят выделять $300 млн Киеву на оружие

В США внесли законопроект о выделении $300 млн военной помощи Украине

В Сенате США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн на военные нужды, в том числе - на закупку летальных видов вооружения. В Госдуме указали, что, в таком случае, Москва будет считать себя правомочной поставлять оружие бойцам ДНР и ЛНР.

Члены комитета Сената США по международным отношениям обнародовали законопроект, предусматривающий ежегодную оплату деятельности Вооруженных сил Украины в размере $300 млн, в том числе - на закупку летальных видов вооружения.

Авторами документа являются активисты обеих партий - Республиканской и Демократической, сообщает Reuters.

Также политики хотят перечислять Киеву порядка $4 млн для военных тренировок служащих ВСУ. Кроме того, в законопроекте указывается предоставление Пентагоном и Госдепартаментом регулярных данных о военных нуждах Украины.

Если Вашингтон решит спонсировать военную деятельность Украины, это, вероятно, негативно скажется на конфликте между украинскими властями и самопровозглашенными ДНР и ЛНР - в сторону эскалации, предупредил источник в МИД России.

«Мы неоднократно говорили, что в условиях наличия конфликта на юго-востоке Украины поставка вооружений, военной техники, тем более летального оружия, ни в коем случае не способствует его урегулированию, а является фактором, который сохраняет этот конфликт и более того - создает условия для его интенсификации», - приводит РИА «Новости» дипломатическое заявление.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, спрогнозировал, что такие действия США могут вынудить Россию к поставкам оружия ополченцам, пишет «Интерфакс».

Парламентарий объяснил свою позицию тем, что если одной из сторон конфликта кто-то будет поставлять оружие, то Россия должна будет таким образом защитить людей со второй стороны, то есть - со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» - на керченском заводе «Залив».

Кроме того, в режиме видеоконференции Путин наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге.

«В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе», - рассказал Путин в ходе церемонии.

Американские дипломаты в Киеве раскритиковали строительство кораблей в Крыму.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, захваченной силой, нарушает международные нормы. Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет войска из Донбасса», - так прокомментировало эту новость американское диппредставительство.

При этом, стоит отметить, что, если между Украиной и Россией произойдет военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина - не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», - приводит его слова ТСН.

Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия и Турция, не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

Тем не менее, после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года США начали активно оказывать поддержку украинским ВМС, утверждается в статье Defense News.

С тех пор Вашингтон активно поддерживает ВМС Украины, поставляя оружие и предоставляя финансовую помощь. В частности, 17 июня стало известно, что Госдепартамент одобрил потенциальную продажу украинской стороне 16 патрульных катеров Mark VI и другого снаряжения на сумму $600 млн.

А в мае нынешнего года посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трех крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году.

«Это вооружение особенно важно сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать», - сказал украинский дипломат.

Это может означать подготовку Киевом крупномасштабного наступления в Донбассе в случае трудностей с мирными договоренностями - пояснил член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, если украинским властям не понравятся те условия, которые будут согласовываться в минском и «нормандском» форматах, Киев может нарушить все мирные договоренности и предпринять агрессивные варианты «решения» вопроса по Донбассу.

Рафаэль Фахрутдинов